'A ideologia nazista deve ser repudiada de forma irrestrita e permanente', defende Bolsonaro

Peixe estragado

Mais de 200 quilos de pescados foram apreendidos pela Vigilância Sanitária na feira municipal de Cametá, no Pará.

Investimento em saúde

Sete municípios do sudeste paraense receberão, hoje, novas ambulâncias compradas pelo Governo do Estado.

"A ideologia nazista deve ser repudiada de forma irrestrita e permanente, sem ressalvas que permitam seu florescimento, assim como toda e qualquer ideologia totalitária.”

Presidente Jair Bolsonaro (J. Bosco)



Em mensagem publicada na noite de ontem em uma rede social, o presidente Jair Bolsonaro disse repudiar “sem ressalvas” a “ideologia nazista”. Na publicação, o presidente não menciona o caso do podcaster Bruno Aiub, o Monark. Durante episódio do Flow Podcast na última segunda-feira, Monark disse que “tinha que ter o partido nazista, reconhecido pela lei, no Brasil”.

COMBUSTÍVEIS

PREÇOS

No Congresso Nacional, avançam as negociações que trazem a esperança de reduções, ainda que mínimas, nos preços do diesel, gasolina e do gás de cozinha. O relator de dois projetos de lei sobre o tema, senador Jean Paul Prates (PT-RN), disse que tem se reunido com representantes dos governos estaduais e federal e do setor de petróleo com esse fim. O objetivo é aprovar um pacote de medidas - incluindo a Proposta de Emenda Constitucional dos Combustíveis, em tramitação na Câmara dos Deputados - que, na prática, garanta a redução de ao menos R$ 0,50 no custo do diesel e da gasolina nas bombas, e de até R$ 10 no botijão de gás de cozinha de 13 kg.

MOSQUEIRO

PONTE

O processo provocado pela Associação Pró-Turismo de Belém, pedindo intervenção para que sejam apurados os desgastes na ponte “Sebastião de Oliveira”, que liga a Ilha de Mosqueiro ao continente, estava na pauta de ontem da segunda reunião plenária do Conselho de Procuradores do Ministério Público do Pará (MPPA), mas teve pedido de vistas pelo conselheiro Waldir Macieira. O procurador também quer examinar melhor a questão, que envolve possível negligência em relação à fiscalização da ponte, na qual, segundo a associação, trafegam veículos com carga superior a 24 toneladas. Macieira deverá se manifestar sobre o caso na próxima reunião do conselho, marcada para segunda-feira, 14.

VISTORIA

O procedimento teve origem na Promotoria de Mosqueiro e, pelos anexos do processo, a última vistoria na ponte, feita em conjunto com o Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do MPPA, indicou que não foram verificados sinais evidentes de desgastes e de riscos para a trafegabilidade da ponte. O problema, no entendimento dos conselheiros do MPPA, é que a vistoria nos autos não é recente, data de 17 de novembro de 2020.

INTERCÂMBIO

INTERNACIONAL

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) implementou uma estratégia de integração com as instituições de ensino superior de oito países da América Latina e do Caribe, ao aderir ao Programa de Intercâmbio Acadêmico Latino-Americano (Pila), que ampliou para 237 o número de conveniadas para receber alunos por meio de mobilidade acadêmica internacional. A novidade é que, durante a pandemia, foi fomentado o formato virtual. Hoje, a Uepa tem 47 alunos aceitos em universidades do Pila para cursar disciplinas da graduação e da pós-graduação nessa modalidade.

TRABALHO INFANTIL

CAMPANHA

A Vara da Infância e Juventude Distrital de Icoaraci vai começar, amanhã, no Fórum Distrital de Icoaraci, a mobilização em torno das atividades de combate ao trabalho infantil. Idealizador da campanha, o juiz titular da Vara, Antônio Cláudio Von Lohrmann Cruz, vai apresentar dados sobre o trabalho infantil nos distritos de Icoaraci e Outeiro. Na primeira reunião de trabalho da campanha, o magistrado vai pedir a intervenção dos órgãos de proteção com medidas mais direcionadas para a fiscalização. A campanha é resultado de uma parceria entre o Tribunal de Justiça do Pará com o 26º Batalhão da Polícia Militar do Pará, Conselho Tutelar de Outeiro, Fundação Papa João XXIII, Administração Regional de Outeiro, Polícia Civil e o Governo do Estado.

CARNAVAL

RECOMENDAÇÕES

O Ministério Público do Pará (MPPA) expediu, ontem, duas recomendações solicitando a suspensão do Carnaval nos municípios de Castanhal e São João da Ponta, ambos no nordeste paraense. Os documentos consideraram os mais recentes boletins epidemiológicos que demonstraram um aumento no número de casos de covid-19. Diante disso, a promotora de Justiça, Maria José Vieira de Carvalho Cunha, recomenda que as prefeituras e secretarias de Saúde dos dois municípios, além de não promoverem ou patrocinarem os eventos, proíbam a realização de festas carnavalescas.

REFORÇO

Além de recomendar a proibição, o MPPA também solicitou o apoio das Polícias Civil e Militar, além da Guarda Municipal, para auxiliar as autoridades sanitárias nas fiscalizações para o cumprimento das medidas sanitárias, de acordo com o Decreto Estadual nº 244/2021. Para São João da Ponta foi emitida, em conjunto, outra recomendação direcionada para a atualização diária sobre a execução do plano municipal de vacinação contra o novo coronavírus.

Em Poucas Linhas

► As ações para o desenvolvimento social da comunidade da Cabanagem, no município de Ananindeua, foram um dos destaques apontados pela comitiva formada por integrantes do Executivo e do Judiciário paraense que vistoriaram a Usina da Paz, construída no bairro. A visita foi acompanhada pela primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, que apresentou um balanço de mais de 15 mil atendimentos realizados em menos de um mês de funcionamento.

► O Estado do Pará apresentou um crescimento no consumo, entre as classes C e D, de 23,8% no último mês do ano passado. O percentual relativo a dezembro, com o aumento em relação ao mês anterior, foi atestado pela Pesquisa de Hábitos de Consumo divulgada pela fintech Superdigital, do Grupo Santander. A pesquisa é focada em inclusão econômica. Segundo a pesquisa, o resultado positivo do Pará foi puxado pelos gastos em companhias aéreas (61%), transportes (36%), lojas de roupas (30%), supermercado (15%), hotéis e motéis (10%). Em contrapartida, as quedas no Pará foram observadas, sobretudo, em farmácias e drogarias (-30%), lojas de variedades (-23%), veículos (-12%), telecomunicações (-7%) e combustíveis (-6%). Na média do País, o consumo das classes C e D no Brasil cresceu 31%.

► O engenheiro André Tavares, que preside o Clube de Engenharia, será candidato a presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Pará. A decisão foi tomada por unanimidade em reunião da diretoria do clube, ocorrida ontem. A principal bandeira que Tavares usará é de que sua gestão reergueu a centenária entidade.

► O prazo de inscrição para o concurso da Secretaria de Estado de Fazenda se encerra hoje. São ofertadas dez vagas para o cargo de fiscal de receitas estaduais e outras 38 para o de auditor de receitas estaduais.