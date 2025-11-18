Bicheiro que inspirou série 'Os Donos do Jogo' vai a júri popular

Apontado como um dos principais nomes do jogo do bicho no Rio de Janeiro, Bernardo Bello, de 44 anos, será levado a júri popular pela morte do contraventor Alcebíades Paes Garcia, conhecido como Bid. A decisão da Justiça fluminense foi divulgada nesta semana e mantém o investigado como réu por homicídio qualificado. Bello está foragido desde 2022.

O bicheiro é uma das inspirações para o personagem Profeta, interpretado pelo ator André Lamoglia na série “Os Donos do Jogo”, lançada recentemente pela Netflix. A produção retrata disputas internas e a dinâmica de poder entre grupos da contravenção carioca.

Acusação envolve morte ocorrida em 2020

A ruptura entre Bello e Bid marcou uma escalada de tensão entre facções do jogo do bicho. Em 2020, Bid foi executado na porta do hotel onde morava, na Barra da Tijuca. A Justiça afirma que o crime fez parte de um plano para eliminar rivais, supostamente comandado por Bello.

O Ministério Público e a Polícia Civil apontam que o bicheiro é alvo de investigações por homicídio, organização criminosa, lavagem de dinheiro e crimes ligados à exploração de jogos ilegais. Para os investigadores, o réu ocupa posição central no atual rearranjo da contravenção no Rio. O júri popular ainda não tem data marcada.

Trajetória dentro do jogo do bicho

Bernardo Bello entrou para o mundo do bicho após se casar com Tamara Harrouche Garcia, filha do falecido bicheiro Waldemir Paes Garcia, o Maninho. Considerado um dos chefes mais influentes da capital fluminense, Maninho controlava cerca de 1,5 mil bancas de jogo do bicho e 7 mil máquinas de caça-níqueis. Ele foi assassinado a tiros de fuzil em 1999, quando saía de uma academia na zona oeste do Rio.

Mesmo sendo genro e não filho do contraventor, Bello foi escolhido para assumir os negócios da família em 2004. Desde então, tornou-se um dos nomes mais conhecidos e temidos dentro da contravenção, acumulando disputas violentas e conflitos que, segundo autoridades, motivaram operações e investigações constantes ao longo dos últimos anos.