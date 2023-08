Barbeiro continua cortando cabelo de cliente durante assalto em barbearia; vídeo

Durante um assalto em uma barbearia na Avenida Miguel Achiole da Fonseca, 381, bairro do Jardim São Paulo (SP) por volta das 18h desta terça-feira (8), um dos barbeiros não esboçou nenhuma reação e continou cortando o cabelo de um cliente. Veja o vídeo:

Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que dois suspeitos entraram no local armados e anunciaram o assalto. Nas imagens é possível ver que enquanto um espera perto da porta da barbearia, o outro revista três clientes que aguardavam o atendimento, os barbeiros, e os clientes que estavam sendo atendidos. Ele rouba os celulares e outros pertences das vítimas. O caso durou cerca de 1 minuto e meio.

Questionada pelo G1, a Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse que, até o momento, nenhum boletim de ocorrência foi registrado no sistema. No entanto, sabendo do episódio, a autoridade policial atua em diligências preliminares para identificar e prender os autores do crime.

A polícia destaca, ainda, que o boletim de ocorrência é de extrema importância para que os casos possam ser investigados e os locais com maior incidência criminal mapeados e vistoriados.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)