Barbearia onde todo mundo fica nu recebe clientes até de outros países

A barbearia naturista de Rodney Araújo, localizada em Fortaleza, teve um ano de expansão e ampliou seu catálogo de serviços, oferecendo tratamentos de beleza para homens a partir de 18 anos com funcionários e clientes nus. Com anúncios em redes sociais, a barbearia agora atrai clientes de outros países, como Argentina, Espanha e Portugal.

" A comunicação com eles é tranquila por eu ser fluente em espanhol. Quando raramente acontece de aparecer alguém que fala inglês, utilizamos aplicativo de tradução", explica o empresário ao g1.

O espaço oferece serviços como corte de cabelo e barba, depilação, estética avançada, massoterapia, banhos terapêuticos, bronzeamento, dia do noivo, despedida de solteiro e eventos temáticos. Mulheres também são bem-vindas acompanhadas de seu parceiro.

O nudismo é opcional para o cliente, e segundo o proprietário, a maioria acaba se encorajando a ficar nu devido ao bom acolhimento, ambiente limpo e profissionais receptivos. O empresário diz que aprendeu a lidar de forma positiva com as críticas, que em sua maioria vêm de pessoas que não conhecem o trabalho desenvolvido na barbearia e que têm bloqueios em relação ao próprio corpo.

"Aqui a curiosidade nos deu a oportunidade. Muitas pessoas vêm para conhecer sempre com o intuito de ficar vestido, porém, quando chega ao espaço, se depara com um bom acolhimento, ambiente limpo, profissionais receptivos e acabam se encorajando. De 100 clientes que vêm, 90% acaba tirando a roupa", reforça.

Críticas

O empresário diz ter aprendido a lidar de forma positiva com as críticas que, segundo ele, vêm de pessoas que não conhecem o projeto. "As críticas sempre vêm de pessoas que não têm coragem, que acham que estar nu é algo promíscuo. São pessoas com bloqueios no corpo, que não se aceitam, e nosso papel é encorajá-las. O pensamento muda quando elas vêm nos conhecer. As críticas são sempre bem-vindas, aprendi a lidar com elas", diz.