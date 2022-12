Ex-marido de Yasmin Brunet mostra o bumbum na web: 'Nu artístico na natureza'

O mineiro Evandro Soldati, ex-marido da modelo Yasmin Brunet, postou uma foto sem roupa na área externa de casa, na Serra de Divinésia, em Minas Gerais. Ele legendou a foto: "Nu artístico na natureza #largadosepelados".

Vários seguidores comentaram na postagem: "Que vista linda"; "Ô homem de sorte esse fotógrafo"; "Sorteia uma seguidora para beijar a sua boca"; "Foto tirada de longe e ainda de costas. Tudo errado".

Evandro Soldati o natural. (Reprodução)

Antes de casar com o surfista Gabriel Medina, Yasmin teve um relacionamenro de 15 anos com Evandro, com quem começou a namorar na adolescêndia, quando ambos iniciaram a carreira de modelo, nos Estados Unidos. Eles se casaram durante uma viagem a Ibiza, na Espanha, em 2012, e romperam no inicio de 2020.

O casamento com Medina aconteceu rapidamente, ainda em 2020, e durou dois anos.