Sem roupa: milhares de pessoas ficam nuas em praia na Austrália

Cerca de 2,5 mil pessoas ficaram nuas, na manhã deste sábado (26/11), na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, para um projeto com o intuito de aumentar a conscientização sobre o câncer de pele e a segurança ao sol.



O evento artístico “Fique nu para o Câncer de Pele” foi realizado em parceria com uma instituição de caridade que incentiva os australianos a fazerem exames de pele.



Veja um vídeo do projeto:





Segundo dados do governo local, mais de 2 mil cidadãos morrem anualmente de câncer de pele na Austrália.