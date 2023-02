Em meio à polêmica, Thomaz Costa publica nu explícito e é banido do Instagram

A segunda-feira (6) foi movimentada na vida do ex-"A Fazenda", Thomaz Costa. Após ser exposto por Tati Zaqui, com quem tinha um relacionamento desde o reality, o ator publicou um nu frontal explícito em sua conta no Instagram e foi banido da rede social. Até a manhã desta terça-feira (7), o perfil do artista segue fora do ar. Entenda a polêmica completa!

VEJA MAIS

Treta com Tati Zaqui

Em relacionamento com o ex-"Chiquititas" desde quando participaram de "A Fazenda" em 2022, Tati decidiu expor Thomaz após ele ter postado uma indireta no Instagram sobre pessoas "viciadas em serem vítimas". Essa deve ter sido a gota d'água para a funkeira, que abriu o jogo em seu perfil, na manhã de segunda (6).

“Bom dia com uns 4 quilos a menos“, começou Tati. “Homem é assim, suga a gente e depois somos chamadas de vítimas, malucas, mentirosas“, detonou.

"Se eu não aparecer em uma hora..."

Já durante a tarde, a cantora deixou seus fãs apreensivos após abrir uma live mostrando o que aparentava ser uma nova discussão com Thomaz. Em determinado momento do vídeo, Tati filma objetos quebrados e algumas roupas caídas pelo chão. O ator aparece nas imagens a caminho do chuveiro, sem roupa e a famosa o acusa de quebrar coisas em seu apartamento.

“E aí, vai continuar?”, pergunta Tati. “Filma eu pelado”, diz Thomaz de forma debochada. A cantora direciona sua câmera para o ator que aparece nu e declara: “Filmo, filmo você pelado! Vai continuar quebrando tudo?”, indaga a artista.

Antes de finalizar a live, a famosa fez um aviso que deixou seus fãs apreensivos: “Gente, vou desligar a live, se eu não aparecer em uma hora…”, disse ela antes de terminar o vídeo.

Nude de Thomaz e Instagram banido

O ex de Larissa Manoela, que havia desativado a conta na plataforma de conteúdo adulto Only Fans após ele afirmar ter se convertido à religião evangélica, voltou ao site, conforme anunciou no final do ano passado. Mas nem só os fãs que pagam pelo conteúdo tiveram acesso às fotos picantes do evangélico. Em meio à polêmica com Tati, o famoso decidiu publicar um nu frontal explícito no Instagram.

"Dá um spoiler de quantos centímetros tem seu brinquedo?", pediu um seguidor de Thomaz, que foi atendido pelo ex-peão.

Não é preciso dizer que o Instagram baniu o perfil, já que não aceita nudez na plataforma. Ele segue com a conta indisponível até a manhã desta terça (7).