Brasil

Brasil

Avó de tatuadora faz a 1ª tatuagem com a neta aos 77 anos; confira

Eduarda Araújo, do Rio de Janeiro (RJ), compartilhou o momento em perfil no Instagram

Lívia Ximenes
fonte

Eduarda Araújo tatuou a própria avó, de 77 anos (Reprodução / Instagram)

A tatuadora Eduarda Araújo viveu um momento especial na carreira ao tatuar a própria avó. Com 77 anos, a idosa escolheu um sol como a primeira arte para marcar no corpo. O desenho foi feito e registrado na pele pela neta.

Em vídeo publicado no Instagram, Eduarda mostrou o passo a passo do procedimento. A avó da tatuadora escolheu a área do pulso. “Ela é a primeira a me apoiar em tudo e, quando falei que queria ser tatuadora, ela me deu todo apoio pra começar”, disse Eduarda na legenda.

A tatuadora do Rio de Janeiro (RJ) contou que a avó foi resistente à dor e gostou do resultado. Nos comentários, internautas se encantaram com o episódio. “Ahhh que maravilhosas!!!", disse um perfil. “Você arrasa muito”, falou outro.

