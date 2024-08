Avião com 61 pessoas cai no interior de São Paulo; veja vídeo dos destroços

Um avião bimotor com capacidade para 68 passageiros, que saiu de Cascavel, no Paraná, com destino a Guarulhos, em São Paulo, caiu no início da tarde desta sexta-feira (09/08), na região do bairro Capela, em Vinhedo (SP). À EPTV, a Polícia Militar informou que o chamado para a ocorrência foi feito às 13h28, na rua João Edueta, próximo à rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324). Havia 62 pessoas a bordo, sendo 57 passageiros e quatro tripulantes. Veja a lista com os nomes das vítimas.

A prefeitura de Vinhedo informou que não há registro de sobreviventes no acidente.

Além das equipes da PM, Corpo de Bombeiros e Defesa Civil também estão atendendo a ocorrência no local. A aeronave envolvida no acidente é um modelo ATR-72, que segundo a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) tem capacidade para até 68 passageiros.

O secretário de Segurança de Vinhedo, Osmir Cruz, disse que a aeronave caiu próximo de uma residência com moradores dentro, em um condomínio, mas nenhuma pessoa em solo ficou ferida.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu um minuto de silêncio para as vítimas do acidente com o avião. Lula participava do lançamento da primeira de quatro fragatas previstas no programa Fragatas Classe Tamandaré (PFCT), em Itajaí (SC). O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmou que será montado um gabinete de crise em conjunto com o governo federal.

A Polícia Federal (PF) também informou que deu início às investigações sobre o acidente aéreo. A Corporação vai compor o gabinete de crise, do qual farão parte também representantes do governo de São Paulo e da Polícia Militar do estado, e de outros órgãos.

Um homem que perdeu o voo no avião que sofreu o acidente afirmou que chegou a insistir que o colocassem no voo. Segundo ele, cerca de 10 pessoas erraram o portão de embarque no aeroporto e perderam o voo no Aeroporto Regional de Cascavel, no oeste do Paraná.

Segundo informações do site Flightradar24, o avião caiu cerca de 17 mil pés (equivalente a mais de 5km) em menos de dois minutos. Especialistas indicam a possibilidade de um estol — uma situação em que a aeronave perde a sustentação necessária para se manter no ar. Entenda o que é o fenômeno conhecido na aviação como estol.