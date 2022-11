Auxílio Caminhoneiro: motoristas têm até esta segunda (28) para enviar autodeclaração; veja como

O Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Caminhoneiro) se encaminha para sua última parcela de 2022, a ser paga no dia 10 de dezembro. Os motoristas interessados em receber o Auxílio Caminhoneiro devem enviar a autodeclaração do Termo de Registro do TAC até esta segunda-feira, 28 de novembro. Veja como enviar a autodeclaração.

VEJA MAIS

O quinto lote do benefício foi distribuído no dia 19 de novembro, no valor de R$ 1 mil, para quase 400 mil profissionais. Para ter direito, era necessário que o profissional tivesse o registro ativo na RNTRC até o dia 31 de maio e que tivesse registro de operações ainda este ano.

O profissional sem registro de operações em 2022 interessado em receber o Auxílio Caminhoneiro nesta última parcela do ano necessita enviar a autodeclaração do Termo de Registro do TAC até o dia 28 de novembro.

Como enviar a autodeclaração do TAC?

O motorista pode optar por enviar a autodeclaração pelo computador e pelo celular, de acordo com a sua disponibilidade. Veja como:

Como fazer a autodeclaração do Auxílio Caminhoneiro pelo celular?

Acessar o aplicativo da Carteira de Trabalho Digital;

Acessar sua conta gov.br ou se cadastrar na plataforma;

Escolher a opção “Benefícios”, na aba inferior do smartphone;

Acessar a opção “Benefício TAC-Taxista”;

Escolher a opção “Auxílio Caminhoneiro”;

Clique em “Fazer autodeclaração”.

Fornecer um código RENAVAM do veículo de carga que conste no cadastro ANTT;

Por fim, aceitar os termos de registro de TAC.

Como fazer a autodeclaração do Auxílio Caminhoneiro pelo computador?

Acessar o site de serviços do MTE;

Acessar sua conta gov.br ou cadastrar uma nova na plataforma;

Escolher a opção “Benefício TAC-Taxista”;

Clicar no olho localizado no canto direito da página;

Acessar a opção ‘Fazer Autodeclaração”;

Informar o código RENAVAM que conste no cadastro da ANTT;

Por fim, concordar com os termos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)