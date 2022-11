Auxílio Caminhoneiro: mais de 381 mil receberam o benefício no último sábado (19)

O Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas foi pago para pouco mais de 381 mil trabalhadores no último sábado (19). Foram quase R$ 2 bilhões distribuídos, somando todos os lotes do benefício em 2022.

O Auxílio Caminhoneiro foi criado em julho de 2022, e desde agosto tem pago R$ 1 mil mensais para a categoria, com o objetivo de diminuir os impactos causados pela alta do preço dos combustíveis derivados de petróleo. A previsão é de que o benefício seja encerrado em 2023.

Último lote será pago em dezembro

A previsão é de que o último lote do Auxílio Caminhoneiro seja pago no dia 10 de dezembro. O presidente eleito para o próximo mandato, Lula, ainda não deu indicativos de que irá renovar o benefício em 2023. Para ter direito a última parcela do benefício, os interessados devem enviar a autodeclaração do Termo de Registro dos Transportadores Autônomos de Carga até o próximo dia 28 de novembro.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)