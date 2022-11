Auxílio Caminhoneiro: 5ª parcela foi liberada neste sábado (19); veja como sacar

Foi liberada neste sábado, 19 de novembro, a 5ª parcela do Auxílio Caminhoneiro, no valor de R$1 mil. O benefício tem como objetivo diminuir os impactos causados pelo aumento do preço dos combustíveis derivados do petróleo. Trabalhadores tiveram até o dia 7 de novembro para realizar a solicitação.

O Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Carga (BEM Caminhoneiro) já pode ser movimentado pelos profissionais beneficiados. Esta é a penúltima parcela prevista para o benefício, que ainda será pago no dia 10 de dezembro, na sua 6ª e última parcela.

Para ter direito ao Auxílio Caminhoneiro, os profissionais precisaram enviar a autodeclaração do Termo dos Transportadores Autônomos de Cargas, até o dia 7 de novembro. O prazo de envio do documento para receber a última parcela se encerra no próximo dia 28 de novembro.

Como sacar o Auxílio Caminhoneiro?

O benefício é depositado em uma conta poupança social digital criada em nome do trabalhador. O beneficiário pode movimentar a quantia pelo aplicativo Caixa Tem, que oferece diversos serviços, como pagamento de contas e boletos, transferência para contas da Caixa e de outros bancos. É possível também realizar o saque através de um terminal de autoatendimento Caixa.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)