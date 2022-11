Auxílio Caminhoneiro: benefício será renovado em 2023?

Os caminhoneiros beneficiados com o Auxílio Caminhoneiro se preparam para receber a 5ª parcela, a ser paga no dia 19 de novembro. O Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Emergencial) foi aprovado em julho deste ano, e está previsto para pagar seis parcelas de R$ 1 mil, entre agosto e dezembro.

O alto preço dos combustíveis derivados de petróleo levou o Governo Federal a implementar o Auxílio Caminhoneiro e o Auxílio Taxista em 2022, com o objetivo de diminuir os impactos econômicos nas categorias. Entretanto, o calendário do benefício só prevê pagamentos até dezembro.

Vai ter Auxílio Caminhoneiro em 2023?

O aumento do Auxílio Brasil para o mínimo de R$600, a criação do Auxílio Caminhoneiro e do Auxílio Taxista e o aumento no valor do Vale Gás foram medidas criadas a partir da aprovação da PEC dos Benefícios, também apelidada de PEC Kamikaze. Os gastos públicos da União com estas mudanças está previsto em mais de R$ 40 bilhões.

O calendário dos benefícios prevê os pagamentos somente até dezembro de 2022. Caso não haja uma renovação dos benefícios, o Vale Gás voltará a pagar a metade do valor do botijão de gás de 13 quilos, o Auxílio Brasil voltará a ter o mínimo antigo e os outros dois benefícios serão interrompidos, sendo o Auxílio Caminhoneiro um deles.

Na última quarta-feira, o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco (PSD), afirmou que o Congresso irá trabalhar para garantir os recursos necessários para manutenção do valor do Auxílio Brasil, aumento do salário mínimo e outros programas sociais necessários, após se encontrar com Lula, que deve começar seu mandato em 2023.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)