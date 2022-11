Auxílio Caminhoneiro: veja quando sai a 5ª parcela

O Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Caminhoneiro), também conhecido como Auxílio Caminhoneiro, está pagando R$ 1 mil para os trabalhadores da categoria, com o objetivo de diminuir os impactos causados pelo aumento do preço dos combustíveis derivados de petróleo.

Os interessados em receber o benefício precisavam enviar a autodeclaração do Termo dos Transportadores Autônomos de Cargas até a última segunda-feira, 7 de novembro. A quinta parcela do benefício será paga ainda este mês.

Quando vai cair a 5ª parcela do Auxílio Caminhoneiro?

A quinta parcela do Auxílio Caminhoneiro foi antecipada em uma semana, e está prevista para ser depositada no dia 19 de novembro. Na data, a quantia será depositada em uma conta poupança social digital criada em nome do trabalhador, que poderá ser acessada através do aplicativo Caixa Tem.

O valor deve ser movimentado em até 90 dias. Caso contrário, o dinheiro será recolhido pelo Tesouro Nacional.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)