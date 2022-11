Auxílio Caminhoneiro: veja até quando pode sacar o benefício

O Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Caminhoneiro), também conhecido como Auxílio Caminhoneiro, foi criado em julho de 2022 com o objetivo de diminuir os impactos causados pelo aumento do preço dos combustíveis derivados de petróleo.

VEJA MAIS

O Governo Federal pagou a quinta parcela do benefício no último sábado, 19 de novembro, no valor de R$ 1 mil. A movimentação deste valor já está disponível para milhares de trabalhadores, que realizaram o seu cadastro até o dia 7 de novembro. Entretanto, a quantia fica disponível por um determinado período de tempo caso não seja movimentada na conta criada pela Caixa.

Até quando posso sacar o Auxílio Caminhoneiro?

O benefício é depositado em uma conta poupança social digital, em nome do trabalhador. Para movimentá-lo, basta acessar o aplicativo Caixa Tem. Através dele, é possível utilizar um cartão de débito virtual para fazer compras em diversos estabelecimentos, como supermercados, padarias e farmácias.

Também está disponível a movimentação através do Pix, além da transferência bancária para contas da Caixa e de outros bancos. É possível pagar boletos e contas, além de sacar o valor em terminais de autoatendimento. O prazo em que o valor ficará disponível na conta do trabalhador é de 90 dias. Após o período, o valor será recolhido pelo Tesouro Nacional.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)