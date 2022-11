Auxílio Caminhoneiro: autodeclaração deve ser enviada até a próxima segunda (28)

Milhares de caminhoneiros receberam o depósito do Benefício Emergencial aos Transportadores Autônomos de Cargas (BEM Caminhoneiro) no último sábado, 19 de novembro. Com a última parcela de 2022 prevista para o próximo mês, os trabalhadores interessados têm até a próxima segunda-feira (28) para enviar a autodeclaração do Termo de Registro do TAC.

O Auxílio Caminhoneiro passou a ser distribuído para os profissionais em agosto de 2022, com previsão de pagamento em seis parcelas. Trabalhadores de todo o Brasil receberam no último sábado a quinta parcela do benefício, no valor de R$1 mil. A previsão é de que o pagamento do benefício se encerre no mês de dezembro, após o pagamento da última parcela.

Quem tem direito ao Auxílio Caminhoneiro?

Receberão o benefício os trabalhadores com registro ativo no RNTRC no dia 31 de maio de 2022, com registro de operação de transporte rodoviário de carga realizado entre o dia 1º de janeiro e 27 de julho de 2022. Caso o interessado não possua o segundo registro, ele deverá fazer a autodeclaração do Termo de Registro do TAC até o próximo dia 28 de novembro.

A autodeclaração poderá ser realizada através do site da Carteira de Trabalho Digital e pelo Portal Emprega Brasil.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)