Atriz é assassinada durante tentativa de assalto no Rio de Janeiro

Uma mulher de 58 anos morreu após ser baleada durante uma tentativa de assalto em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio, na noite de quarta-feira (5). Eliane Lorett de Campos era atriz e voltava do ensaio de uma peça com uma amiga, também atriz, que ficou ferida por estilhaços de vidro. Imagens de câmeras de segurança filmaram a ação dos criminosos, que durou 6 segundos. As informações são do G1 Rio de Janeiro.

Conforme o vídeo gravado no momento do crime, os dois bandidos caminhavam na calçada na Rua Costa Filho quando o carro da atriz se aproximou. Um deles vai para a frente do veículo apontando a arma na direção dos ocupantes. Eliane não para e o criminoso atira duas vezes em direção à janela da motorista, que foi atingida na cabeça.

Eliane também era professora aposentada (Reprodução / TV Globo)

VEJA MAIS

Ela chegou a ser levada para o Hospital Getúlio Vargas, na Penha, mas não resistiu aos ferimentos e morreu antes de ser operada. A vítima também era professora aposentada.