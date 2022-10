Família é sequestrada e morta na Califórnia; entre as vítimas está um bebê de 8 meses

Uma família foi sequestrada e assassinada na cidade de Merced, na Califórnina, Estados Unidos. Os corpos das quatro vítimas, entre elas uma bebê de apenas oito meses, foram achados por um trabalhador de uma zona rural em um terreno afastado do centro do município. As informações são do G1 Mundo e portal SIC Notícias.

“Hoje à noite nossos piores temores foram confirmados. Encontramos as quatro pessoas do sequestro mortas”, disse Vern Warnke, xerife do condado de Merced.

VEJA MAIS

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um suspeito aborda a família e a leva do local em uma caminhonete. As vítimas são: Aroohi Dheri, de 8 meses; a mãe dela Jasleen Kaur, de 27 anos, o pai Jasdeep Singh, de 36 anos, e o tio da menina, Amandeep Singh, 39 anos.

Um homem de 48 anos está detido desde terça (4), por suspeita de participação no crime.

A família vivia na região há muito tempo e tinha um pequeno negócio na cidade. As motivações do crime ainda não estão esclarecidas.