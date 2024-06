Assassino de fã de Taylor Swift no Rio de Janeiro é condenado a 33 anos de prisão

O homem que matou Gabriel Mongenot, de 23 anos, foi condenado a 33 anos de prisão pela Justiça do Rio de Janeiro. O jovem, natural do Mato Grosso do Sul, estava na capital Fluminense para o show da cantora Taylor Swift e foi vítima de latrocínio (roubo seguido de morte). O caso aconteceu em novembro de 2023.

Gabriel estava com um grupo de amigos na praia de Copacabana, quando foram surpreendidos por assaltantes. A vítima, que estava dormindo, acordou durante o roubo e foi atacado. O jovem foi esfaqueado mais de 20 vezes, segundo laudo.

Anderson Henrique Brandão recebeu a condenação na última terça-feira (25). O juiz Daniel Werneck Cotta, da 33ª Vara Criminal, foi quem decidiu sobre o crime. Testemunhas reconheceram o suspeito.

Gabriel Mongenot estava no Rio de Janeiro para o show da cantora Taylor Swift (Reprodução / Redes Sociais)

Os suspeitos levaram dois telefones celulares e a chave de um carro, onde estava a maioria dos pertences do grupo. O crime aconteceu por volta das 3h da manhã e dois homens foram detidos em seguida: Alan Cavalcante, que não foi reconhecido por testemunhas, e Anderson, que, além de reconhecido, confessou a ação.

À tarde, no bairro da Lapa, Jonathan Batista Barbosa foi preso. O homem, reconhecido por testemunhas, foi absolvido. Anderson Brandão havia sido abordado por agentes do programa Segurança Presente de Copacabana mais de 50 vezes.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)