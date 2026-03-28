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Brasil

Após série da Netflix, Goiás aprova aumento de pensões a vítimas do Césio-137

Reajuste ocorre após sete anos sem correção e depende de sanção do governador Ronaldo Caiado

Hannah Franco

A Assembleia Legislativa de Goiás aprovou, na última quinta-feira (26), o reajuste das pensões pagas às vítimas do acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia, em 1987. A medida beneficia mais de 600 pessoas e ainda aguarda sanção do governador Ronaldo Caiado (PSD) para entrar em vigor.

O tema voltou a ganhar repercussão após o lançamento da série “Emergência Radioativa”, da Netflix, que reacendeu discussões sobre o maior acidente radiológico já registrado fora de uma usina nuclear.

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Sem atualização desde 2018, os valores pagos aos beneficiários serão ampliados com a nova proposta encaminhada pelo Executivo estadual à Assembleia no último dia 17 de março.

Novos valores das pensões

Com a aprovação, a maior parte dos beneficiários passará a receber R$ 1.621, ante os atuais R$ 954. Já os radioacidentados com contato direto com o material ou exposição acima de 100 RAD terão o benefício reajustado de R$ 1.908 para R$ 3.242.

Segundo o governo estadual, atualmente 603 pessoas recebem pensão vitalícia relacionada ao acidente. Entre os beneficiados estão trabalhadores que atuaram na descontaminação da área, na vigilância do depósito em Abadia de Goiás e no atendimento de saúde às vítimas.

Relembre o acidente com Césio-137

O acidente com o Césio-137 ocorreu em setembro de 1987, em Goiânia, após dois catadores encontrarem um aparelho de radioterapia abandonado em uma clínica desativada. Ao desmontarem o equipamento, tiveram acesso ao material radioativo, o que deu início à contaminação.

O caso é considerado o maior desastre radiológico do Brasil e teve impacto direto na vida de centenas de pessoas, com consequências que permanecem até hoje.

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