Após cochilo, padre perde controle do carro e cai em lago; vídeo

Um padre perdeu o controle de uma caminhote e caiu dentro de um lago. O religioso teria cochilado enquanto conduzia o veículo. O caso aconteceu nesta quarta-feira (05), na rodovia CE-179, entre as cidades de Sobral e Groaíras, no interior do Ceará.

O religioso e os outros passageiros foram socorridos com ferimentos leves. De acordo com o G1, o acidente foi filmado por um motorista que trafegava pela rodovia. As imagens foram compartilhadas nas redes sociais. Veja!

No vídeo é possível ver que o carro chega a bater no meio fio. Após isso, ela invade a faixa contrária e sai da pista, caindo em um lago. A assessoria da Prefeitura de Groaíras informou que o veículo pertence à paróquia da cidade.

