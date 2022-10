Carro capota e motorista sai ileso em Castanhal

Na tarde do último sábado (1º), um motorista se envolveu em um acidente de trânsito na BR-316, em Castanhal, no nordeste do Pará. O homem estava sozinho dentro do veículo, que capotou em circunstâncias ainda desconhecidas.

VEJA MAIS

O acidente foi registrado nas proximidades do distrito de Apeú. Pessoas que passavam pelo local ajudaram a socorrer o motorista. Ele não teve ferimentos, segundo as testemunhas. Porém o carro ficou bastante destruído.

Conforme imagens que circulam em grupos de troca de mensagens, o veículo capotou e ficou virado com as rodas para cima. Apesar de ficar preso dentro do automóvel, o condutor conseguiu sair ileso.