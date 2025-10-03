Após boatos de estupro na cadeia, homem preso por 61 socos na namorada tem situação esclarecida

Um dia após boatos circularem sobre supostas agressões sofridas pelo ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, dentro da prisão, familiares e autoridades esclareceram que as informações não procedem. Igor cumpre pena preventiva após agredir a ex-namorada Juliana Garcia com 61 socos dentro de um elevador em Natal, Rio Grande do Norte, crime que ganhou repercussão nacional.

As informações foram inicialmente divulgadas pelo blog potiguar A Fonte e repercutidas pelo Jornal de Brasília. No entando, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP) negou oficialmente a informação, e familiares confirmaram que Igor não sofreu qualquer tipo de violência física ou sexual na unidade prisional.

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP) desmentiu as notícias. Em nota oficial, a pasta afirmou: "Não procede a informação que o custodiado Igor Cabral sofreu qualquer tipo de violência na unidade prisional".

A família do ex-jogador também reforçou que os rumores não são verdadeiros e que não dará mais detalhes sobre o caso.

Relembre o caso

Igor Eduardo está preso por tentativa de feminicídio. Ele agrediu sua ex-namorada, Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 anos, com 61 socos dentro de um elevador em Natal, no dia 26 de julho. O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança do condomínio em Ponta Negra e ganhou repercussão nacional.

A vítima sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar, precisando passar por cirurgias de reconstrução. O crime, segundo a Polícia Civil, teria sido motivado por ciúmes.

Igor foi preso em flagrante e teve a detenção transformada em prisão preventiva após audiência de custódia. O Ministério Público do Rio Grande do Norte denunciou o ex-atleta, e a Justiça aceitou a denúncia por tentativa de feminicídio. Igor segue réu e aguarda o andamento do processo judicial.