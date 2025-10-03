Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Após boatos de estupro na cadeia, homem preso por 61 socos na namorada tem situação esclarecida

família e SEAP negam rumores de agressão física e sexual na prisão; Igor Cabral segue preso por tentativa de feminicídio

Hannah Franco
fonte

Igor Cabral segue preso após 61 socos à ex-namorada; suposta violência na prisão é falsa (Reprodução/Redes Sociais)

Um dia após boatos circularem sobre supostas agressões sofridas pelo ex-jogador de basquete Igor Eduardo Pereira Cabral, de 29 anos, dentro da prisão, familiares e autoridades esclareceram que as informações não procedem. Igor cumpre pena preventiva após agredir a ex-namorada Juliana Garcia com 61 socos dentro de um elevador em Natal, Rio Grande do Norte, crime que ganhou repercussão nacional.

As informações foram inicialmente divulgadas pelo blog potiguar A Fonte e repercutidas pelo Jornal de Brasília. No entando, a Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP) negou oficialmente a informação, e familiares confirmaram que Igor não sofreu qualquer tipo de violência física ou sexual na unidade prisional.

VEJA MAIS

image Vítima de agressão em Natal recebe homenagem e pede que mulheres denunciem violência
Juliana disse que planeja retomar estudos e trabalho, e já recebeu convites para palestras, mas ainda sem previsão de retorno à rotina

image Mulher mostra recuperação após agressão com 61 socos em Natal (RN)
O caso ocorreu após uma discussão do casal na área de lazer do residencial

A Secretaria de Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (SEAP) desmentiu as notícias. Em nota oficial, a pasta afirmou: "Não procede a informação que o custodiado Igor Cabral sofreu qualquer tipo de violência na unidade prisional".

A família do ex-jogador também reforçou que os rumores não são verdadeiros e que não dará mais detalhes sobre o caso.

Relembre o caso

Igor Eduardo está preso por tentativa de feminicídio. Ele agrediu sua ex-namorada, Juliana Garcia dos Santos Soares, de 35 anos, com 61 socos dentro de um elevador em Natal, no dia 26 de julho. O episódio foi registrado pelas câmeras de segurança do condomínio em Ponta Negra e ganhou repercussão nacional.

A vítima sofreu múltiplas fraturas no rosto e no maxilar, precisando passar por cirurgias de reconstrução. O crime, segundo a Polícia Civil, teria sido motivado por ciúmes.

Igor foi preso em flagrante e teve a detenção transformada em prisão preventiva após audiência de custódia. O Ministério Público do Rio Grande do Norte denunciou o ex-atleta, e a Justiça aceitou a denúncia por tentativa de feminicídio. Igor segue réu e aguarda o andamento do processo judicial.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

mais de 60 socos

Feminicídio

agressão

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Inmet emite alerta amarelo para tempestades em SP e outras regiões

02.10.25 8h33

Política

Câmara aprova por unanimidade isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil

Texto da proposta agora vai ao Senado

01.10.25 23h00

Brasil Sub-20 perde de Marrocos, toma 'olé' e pode ficar fora do Mundial na 1ª fase

01.10.25 22h18

Juiz alvo de sanção dos EUA deixa gabinete de Moraes

29.09.25 7h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

MENTES DOENTIAS

Trio envolvido em morte premeditada de jovem usou redes sociais para exaltar psicopatia

Acusados continuaram agindo como se nada tivesse acontecido e chegaram a se solidarizar com mãe da vítima

04.10.25 0h02

CONSTRANGIMENTO

Homem aparece com o pênis à mostra durante audiência virtual do TRT

Caso ocorreu durante sessão online da 11ª Vara do Trabalho de Campinas e chocou a magistrada

03.10.25 21h38

égua mano, não acredito

Vídeo: homens transportam égua dentro de carro; veja

A gravação rapidamente se espalhou nas redes sociais, onde os internautas ficaram impressionados com a situação

21.11.24 12h32

AGRESSÃO

Após boatos de estupro na cadeia, homem preso por 61 socos na namorada tem situação esclarecida

família e SEAP negam rumores de agressão física e sexual na prisão; Igor Cabral segue preso por tentativa de feminicídio

03.10.25 23h26

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda