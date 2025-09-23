Após arrependimento, influenciadora altera nome da filha 11 dias depois do registro; entenda

A influenciadora digital Caroline Aristides Nicolchi, de 26 anos, teve que passar por um processo judicial para conseguir mudar o nome da filha, após se arrepender da escolha inicial. A decisão foi assinada pelo juiz corregedor Evandro Lambert de Faria nesta última quarta-feira (17), no cartório.

O motivo da mudança foi porque Caroline havia registrado a bebê como “Ariel”, mas depois se arrependeu ao perceber que a maioria das pessoas confundia a criança com um menino. Com isso, a mãe temeu que “Ariel” sofresse bullying e decidiu modificar o nome para “Bella”.

“Ainda na maternidade, enfermeira, médico, todo mundo achava que era menino: ‘Como que está o Ariel? Vamos examinar o Ariel? E aí, o Ariel fez isso, fez aquilo?’ Então, isso incomodou muito a gente. A gente só olhava um para a cara do outro, assim, e ficava ‘tipo, será que vai ser isso a vida toda?'”, explicou Caroline Nicolchi.

Processo judicial para mudar nome de bebê

Apesar da vontade dos pais, conseguir a autorização da Justiça para mudar o nome da filha não foi nada fácil. Onze dias após o nascimento, eles foram ao cartório, mas o pedido não foi aceito. “A gente pagou a taxa de R$ 188. Ela falou que estava tudo certo, que era só voltar em cinco dias para retirar o documento”, disse a mãe.

No dia 25 de agosto, uma nova tentativa para emitir a certidão de nascimento também foi negada. Após muita correria, a solicitação só foi concedida em 17 de setembro pelo juiz corregedor Evandro Lambert de Faria, que reconheceu que o cartório não havia agido conforme a lei nas tentativas anteriores de mudança de nome.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)