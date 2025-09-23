Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Após arrependimento, influenciadora altera nome da filha 11 dias depois do registro; entenda

A mãe da criança temeu que a filha sofresse bullying

Victoria Rodrigues
fonte

A mãe da menina trocou o nome de "Ariel" para "Bella". (Foto: Reprodução/ Instagram | @carolaristides)

A influenciadora digital Caroline Aristides Nicolchi, de 26 anos, teve que passar por um processo judicial para conseguir mudar o nome da filha, após se arrepender da escolha inicial. A decisão foi assinada pelo juiz corregedor Evandro Lambert de Faria nesta última quarta-feira (17), no cartório.

O motivo da mudança foi porque Caroline havia registrado a bebê como “Ariel”, mas depois se arrependeu ao perceber que a maioria das pessoas confundia a criança com um menino. Com isso, a mãe temeu que “Ariel” sofresse bullying e decidiu modificar o nome para “Bella”.

“Ainda na maternidade, enfermeira, médico, todo mundo achava que era menino: ‘Como que está o Ariel? Vamos examinar o Ariel? E aí, o Ariel fez isso, fez aquilo?’ Então, isso incomodou muito a gente. A gente só olhava um para a cara do outro, assim, e ficava ‘tipo, será que vai ser isso a vida toda?'”, explicou Caroline Nicolchi.

VEJA MAIS

image Mãe é denunciada após jogar panela de água quente em filho de 10 anos
O menino sofreu queimaduras nas costas e nos braços

image Bebê encanta web ao cantar e dançar remix de ‘Ao Pôr do Sol’ feito por DJ Gigio Boy
Segundo a mãe, Maria Heloísa já demonstra interesse pela música desde pequena

image Mãe de Isabella Nardoni revela carta psicografada emocionante da filha; confira
Em entrevista ao podcast PodDelas, Ana Carolina Oliveira revela como mensagens psicografadas atribuídas à filha ajudaram a lidar com a dor da perda

Processo judicial para mudar nome de bebê

Apesar da vontade dos pais, conseguir a autorização da Justiça para mudar o nome da filha não foi nada fácil. Onze dias após o nascimento, eles foram ao cartório, mas o pedido não foi aceito. “A gente pagou a taxa de R$ 188. Ela falou que estava tudo certo, que era só voltar em cinco dias para retirar o documento”, disse a mãe.

No dia 25 de agosto, uma nova tentativa para emitir a certidão de nascimento também foi negada. Após muita correria, a solicitação só foi concedida em 17 de setembro pelo juiz corregedor Evandro Lambert de Faria, que reconheceu que o cartório não havia agido conforme a lei nas tentativas anteriores de mudança de nome.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Influenciadora

mudança

nome

filha

processo judicial

Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

acidente

FAB intercepta aeronave suspeita do Peru e prende piloto

Segundo o Comae, o avião foi detectado pelos radares da Força Aérea após entrar no espaço aéreo brasileiro

23.09.25 14h33

política

Lula: 'No momento em que governo dos EUA estiver disposto a conversar, garanto que estaremos'

Lula citou as manifestações da esquerda em várias cidades brasileiras no último domingo

22.09.25 20h22

ANA: Seca se intensifica no Nordeste, Norte, Sudeste e Sul entre julho e agosto

22.09.25 20h08

De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial

18.09.25 1h03

MAIS LIDAS EM BRASIL

BRASIL

VÍDEO: Advogada criminalista é executada com 20 tiros após postar que estava ‘em guerra’

Registro mostra o momento em que criminoso efetuou disparos na rua; polícia investiga o caso.

23.09.25 12h35

eita...

Ladrão de moto perde órgão genital e uma perna depois de bater em carro

Suspeito de 23 anos sofreu amputações após acidente; polícia confirmou histórico de crimes

22.09.25 15h04

Crime

Jovem é encontrada esquartejada dois dias após namorado ser executado

Ana Luiza Lima Brito desapareceu após presenciar o assassinato do namorado; polícia investiga ligação do casal com o tráfico de drogas e disputa entre facções rivais

25.06.25 15h05

POLÊMICA

Primeira igreja Luciferiana do Brasil viraliza e gera polêmica na web

O templo se destaca por sua arquitetura neogótica, com predominância das cores preta e vermelha

27.03.25 20h25

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda