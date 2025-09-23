VÍDEO: Advogada criminalista é executada com 20 tiros após postar que estava ‘em guerra’

A advogada criminalista Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, 32 anos, foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira (22), em Belo Horizonte, e gravou um vídeo horas antes de ser assassinada. No conteúdo, Kamila afirmava que "estava em guerra com alguém".

O assassinato de Kamila aconteceu por volta das 7h, quando a mulher saia de casa. Câmeras de segurança registraram o momento dos tiros: Os registros mostram Kamila abrindo a porta de um furgão amarelo, quando um carro se aproxima e para ao lado do veículo dela. Um homem desceu atirando várias vezes e, em seguida, fugiu. A estimativa foi de cerca de 20 tiros disparados contra a advogada.

Nas redes sociais, Kamila se apresentava como advogada atuante nas áreas de Direito Criminal, Civil, de Família e Trabalhista. Ela também estava fazendo graduação em Ciências Contábeis. Além de atuar como advogada, a vítima trabalhava na distribuidora de bebidas do namorado. No momento do crime, ela estava no veículo da empresa, usado para entregas de produtos.

Em um vídeo que circulou nas redes sociais após a morte da advogada, Kamila afirmou que era uma "pessoa legal até certo ponto" e que estava "de guerra" com alguém, mas o nome da pessoa não foi revelado. Também não fica claro sobre que assunto se trata nem há informações sobre o dia em que foi gravado e se pode ter relação com o crime.

O corpo de Kamila foi encaminhado para o Instituto Médico Legal para ser submetido à exames. A investigação continua.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.