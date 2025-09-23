Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: Advogada criminalista é executada com 20 tiros após postar que estava ‘em guerra’

Registro mostra o momento em que criminoso efetuou disparos na rua; polícia investiga o caso.

Gabrielle Borges
fonte

O assassinato de Kamila aconteceu por volta das 7h, quando a mulher saia de casa. (Reprodução)

A advogada criminalista Kamila Cristina Rodrigues dos Santos, 32 anos, foi morta a tiros na manhã desta segunda-feira (22), em Belo Horizonte, e gravou um vídeo horas antes de ser assassinada. No conteúdo, Kamila afirmava que "estava em guerra com alguém". 

assassinato de Kamila aconteceu por volta das 7h, quando a mulher saia de casa. Câmeras de segurança registraram o momento dos tiros: Os registros mostram Kamila abrindo a porta de um furgão amarelo, quando um carro se aproxima e para ao lado do veículo dela. Um homem desceu atirando várias vezes e, em seguida, fugiu. A estimativa foi de cerca de 20 tiros disparados contra a advogada.

Nas redes sociais, Kamila se apresentava como advogada atuante nas áreas de Direito Criminal, Civil, de Família e Trabalhista. Ela também estava fazendo graduação em Ciências Contábeis. Além de atuar como advogada, a vítima trabalhava na distribuidora de bebidas do namorado. No momento do crime, ela estava no veículo da empresa, usado para entregas de produtos.

Veja o momento do crime:

Em um vídeo que circulou nas redes sociais após a morte da advogada, Kamila afirmou que era uma "pessoa legal até certo ponto" e que estava "de guerra" com alguém, mas o nome da pessoa não foi revelado. Também não fica claro sobre que assunto se trata nem há informações sobre o dia em que foi gravado e se pode ter relação com o crime.

O corpo de Kamila foi encaminhado para o Instituto Médico Legal  para ser submetido à exames. A investigação continua.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com.

