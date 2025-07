Casal é atingido por tiros após sair de shopping no centro de Florianópolis

Um casal foi atingido por tiros na noite desta quarta-feira, 9, após sair de um shopping na região central de Florianópolis, em Santa Catarina. O ataque aconteceu na rua Altamiro Guimarães e foi flagrado por uma câmera de vigilância.

As vítimas estavam na calçada e os suspeitos passaram de moto, atirando. Os dois foram encaminhados para hospitais. A polícia procura os autores do ataque.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, após ser acionada, a equipe encontrou a mulher com um ferimento à bala na coxa. Ela já estava sendo atendida por um bombeiro militar de folga. O homem foi encontrado com ferimentos à bala no tórax e no abdômen. Ele apresentava sinais de hemorragia interna.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros ao casal. Na manhã desta quinta-feira, 10, não havia informações sobre o estado de saúde das vítimas.

O caso é investigado como tentativa de homicídio pela Delegacia de Homicídios da Capital. A investigação apura uma possível relação entre as vítimas e os agressores e a motivação para o ataque.