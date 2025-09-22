Ladrão de moto perde órgão genital e uma perna depois de bater em carro

Um homem de 23 anos teve a perna esquerda e o órgão genital amputados depois de furtar uma motocicleta e se envolver em um grave acidente de trânsito na manhã de domingo (21), em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. O caso aconteceu por volta das 8h, na Rua Etelvina Maciel, no bairro São Pedro.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens furtaram uma motocicleta em frente a uma residência e seguiram em direção ao bairro São Pedro. Minutos depois, houve o registro de um acidente envolvendo uma moto e um carro próximo à Agriter. No local, a PM confirmou que se tratava do veículo furtado.

Amputações após cirurgia

O condutor sofreu uma fratura exposta e foi socorrido pelo Samu ao Hospital São Paulo. Devido à gravidade dos ferimentos, passou por cirurgia, que resultou na amputação da perna esquerda e do órgão genital.

Ficha criminal extensa

Segundo a PM, o homem já possuía uma ficha criminal extensa, incluindo registros por roubo, tráfico, furto, receptação, violência doméstica e porte de arma. A motocicleta foi recuperada e entregue à Polícia Civil. O suspeito permanece hospitalizado, sob custódia e à disposição da Justiça.