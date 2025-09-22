Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Ladrão de moto perde órgão genital e uma perna depois de bater em carro

Suspeito de 23 anos sofreu amputações após acidente; polícia confirmou histórico de crimes

O Liberal
fonte

O condutor sofreu uma fratura exposta e foi socorrido pelo Samu (CBMSC / Divulgação)

Um homem de 23 anos teve a perna esquerda e o órgão genital amputados depois de furtar uma motocicleta e se envolver em um grave acidente de trânsito na manhã de domingo (21), em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. O caso aconteceu por volta das 8h, na Rua Etelvina Maciel, no bairro São Pedro.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens furtaram uma motocicleta em frente a uma residência e seguiram em direção ao bairro São Pedro. Minutos depois, houve o registro de um acidente envolvendo uma moto e um carro próximo à Agriter. No local, a PM confirmou que se tratava do veículo furtado.

Amputações após cirurgia

O condutor sofreu uma fratura exposta e foi socorrido pelo Samu ao Hospital São Paulo. Devido à gravidade dos ferimentos, passou por cirurgia, que resultou na amputação da perna esquerda e do órgão genital.

VEJA MAIS

image Quem é Minotauro, apontado como o 'maior ladrão de casas' e preso pela polícia
O foco são casas de alto padrão perto de obras ou imóveis vazios. A ação ocorre de madrugada, e em bairros nobres.

image Ladrão invade casa e observa mulher dormindo nua ao lado do marido por mais de meia hora
Homem ficou na casa por 32 minutos e levou € 300, o que dá cerca de R$ 1.900 na cotação atual, mas passou a maior parte do tempo observando as partes íntimas da mulher desacordada

image Ladrão atira em mulher porque ela não tinha o modelo de celular que ele queria roubar
A vítima estava com o carro embicado na garagem quando uma pessoa de moto passou, voltou, a abordou e anunciou o assalto

Ficha criminal extensa

Segundo a PM, o homem já possuía uma ficha criminal extensa, incluindo registros por roubo, tráfico, furto, receptação, violência doméstica e porte de arma. A motocicleta foi recuperada e entregue à Polícia Civil. O suspeito permanece hospitalizado, sob custódia e à disposição da Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

De luto por morte da mãe de Bernardinho, seleção de vôlei perde e se complica no Mundial

18.09.25 1h03

declaração

Por que Anitta deixou os EUA e voltou a morar no Brasil? Cantora explica

O motivo, segundo ela, foi pessoal

17.09.25 12h43

Seleção brasileira de Vôlei bate República Checa e garante vaga nas oitavas de final do Mundial

16.09.25 0h43

parceria

Itamaraty e MME confirmam processo de adesão do Brasil à Agência Internacional de Energia

O Brasil já é membro associado da Agência desde 2017. Nessa condição, o País pode participar apenas de algumas instâncias, incluindo grupos permanentes, comitês e grupos de trabalho

15.09.25 17h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

ACIDENTE EM RESTAURANTE

VÍDEO: Cabelo de mulher pega fogo em restaurante após funcionário manusear fogareiro com álcool

Além da cliente, o funcionário também ficou com dores nos olhos em consequência das chamas

22.09.25 11h33

BRASIL

Casa fica em cima de carro durante passagem de tornado na menor cidade de SC

Segundo a Defesa Civil da cidade, os moradores não estavam no local e ninguém ficou ferido.

22.09.25 10h29

TRISTEZA

Morre 'Maria', a macaquinha encontrada baleada com tiro de chumbinho

De acordo com o Instituto Vida Livre, que resgatou o animal, ela não resistiu à cirurgia para remoção do projétil.

22.09.25 9h47

ASTRONOMIA

VÍDEO: Observatório Astronômico faz registro raro de cerca 2,5 mil raios no céu em apenas 24 horas

A detecção foi realizada por sensores que captam a emissão de rádio produzida por raios durante tempestades.

22.09.25 11h45

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda