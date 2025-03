Primeira igreja Luciferiana do Brasil viraliza e gera polêmica na web

A Primeira Igreja Luciferiana do Brasil, se tornou um fenômeno no TikTok, acumulando milhões de visualizações e gerando debates intensos sobre liberdade religiosa e diversidade espiritual.

Fundado pelo sacerdote Mestre Jonan, o templo localizada em Itatiaia, no Rio de Janeiro, se destaca por sua arquitetura neogótica, com predominância das cores preta e vermelha. Estrategicamente situado às margens da Via Dutra, o local foi escolhido para ser visto tanto por quem viaja em direção ao Rio de Janeiro quanto a São Paulo, segundo informações do site Diário do Vale.

@021_deyvidsouza Primeira igreja no brasil a adorar lucifer.. como pode uma coisa dessas. É o FIM 🙏🙏 ♬ som original - 021_deyvidsouza

VEJA MAIS

Mestre Jonan, natural de Volta Redonda (RJ), tem 30 anos e é pai de duas crianças. Sua conexão com a espiritualidade vem de berço: a mãe é quimbandeira e o pai, umbandista. Inspirado por essa herança e orientado, segundo ele, pela espiritualidade, decidiu fundar a igreja em Itatiaia.

A popularidade do templo nas redes sociais tem atraído tanto curiosos quanto fiéis. Vídeos publicados no TikTok mostram visitantes compartilhando suas impressões sobre a construção e a experiência no local, ampliando ainda mais a discussão sobre o papel da diversidade religiosa no Brasil.