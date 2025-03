Fiéis têm queimaduras na testa após sinal da cruz em Missa de cinzas: 'queimando muito e eu corri'

Um casal teve queimaduras na testa após participar de uma missa de cinzas, na última quarta-feira (05/03). A estudante Sara Heloísa Sousa e o namorado dela, Luan Jackson, relatam que começaram a sentir a pele arder após o Padre realizar o sinal da cruz com as cinzas na testa deles.

O caso aconteceu na cidade de Carnaúba dos Dantas, 216 km de distância de Natal, no Rio Grande do Norte.

Confira o vídeo do relato do casal:

VEJA MAIS

Luan conta que outras pessoas também sentiram a pele queimar: "Comecei a falar com o pessoal se tava queimando, eles responderam que tavam também" (sic).

A Paróquia de São José, onde foi realizada a missa, emitiu nota sobre como a cinzas foram preparadas e sobre o ocorrido: "Foi feita como de costume, absolutamente normal, como todos os anos". "Não sabemos o que causou a alergia nas pessoas. Lamentamos o ocorrido e nos sensibilizamos com todos que tiveram a pele atingida", finalizou a nota.

O Padre responsável pela celebração e pelas cinzas, Rooney Galvão, conta que as cinzas fazem parte da tradição da Igreja Católica e servem para demonstrar que os seres humanos são pó. Tradicionalmente, elas são aplicadas no início da quaresma, que marca os 40 dias antes da Semana Santa.

Além disso, o Padre afirmou que ainda não se sabe quantas pessoas foram queimadas, nem as causas das queimaduras.

A Polícia Civil informou que as investigações iniciaram para saber os motivos do que aconteceu com os fiéis.

Sara relatou que algumas pessoas, dentre elas o próprio padre, brincaram dizendo que a dor era por causa dos pecados saindo do corpo. A estudante conta como aconteceu: "Quando a gente entrou na fila, a gente escutou algumas pessoas reclamando de uma queimação na testa, depois de passar essas cinzas. A gente não tinha sentido nada, até então. Só que começou a queimar". "Batia o vento e queimava muito, imediatamente eu comecei a tirar e ficou essa marquinha ainda", completou a fiel.

Luan Jackson teve queimaduras visíveis (Reprodução)

Luan ficou com uma marca maior na testa, já que passou mais tempo com as cinzas do que a namorada: "Estava queimando muito e eu corri para um amigo meu que é vizinho da igreja, lavei e percebi que tinha queimado a pele". "A gente não sabe o que aconteceu. A paróquia é muito organizada e a celebração é muito bonita", completou o jovem.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)