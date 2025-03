Papa Francisco internado: saiba quem governa o Vaticano na ausência do papa

Internado desde o dia 14 de fevereiro para tratar uma bronquite que evoluiu para pneumonia dupla, papa Francisco está há mais de 20 dias afastado de suas funções no Vaticano. Segundo o último boletim, divulgado na manhã desta quinta-feira (6), ele teve uma noite "tranquila" e o estado do pontífice é "estável", embora o quadro clínico continue "complexo". Caso o pontífice fique incapacitado de exercer suas funções, a gestão da Igreja e do Vaticano é assumida pelo profissional conhecido como camerlengo.

Além da responsabilidade pela administração durante a ausência do líder católico, o camerlengo assume papéis cruciais na estrutura da Igreja, como a organização do funeral do pontífice e a supervisão do conclave que escolherá um novo líder religioso. Atualmente, esse cargo é ocupado pelo cardeal Kevin Joseph Farrell, que nasceu em 2 de setembro de 1947 em Dublin, Irlanda.

Cardeal Kevin Joseph Farrell (Vatican News)

Ele estudou na Universidade de Salamanca, na Espanha, e na Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma. Também é graduado em filosofia e teologia pela Universidade de São Tomás na capital italiana. Kevin Joseph Farrell foi nomeado por Francisco em 2019.

O termo "camerlengo", deriva do latim medieval "camarlingus", que se refere ao "funcionário da câmara do soberano", refletindo a importância tanto administrativa quanto cerimonial deste cargo no seio do Vaticano.