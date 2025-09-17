Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Mãe é denunciada após jogar panela de água quente em filho de 10 anos

O menino sofreu queimaduras nas costas e nos braços

Victoria Rodrigues
fonte

A criança foi tratada com pomadas para assaduras em casa e depois levada a um hospital da cidade. (Foto: Divulgação/ Polícia Civil do Mato Grosso)

Uma mulher não identificada foi acusada de praticar maus-tratos e lesão corporal dolosa após jogar uma panela de água quente em seu próprio filho, no dia 6 de setembro, na cidade de Cáceres (MT). A mulher foi presa nesta segunda-feira (15) pela Polícia Civil do Mato Grosso após ter sido denunciada pela avó materna da criança, que ouviu relatos desse caso e de outras agressões.

O episódio ocorreu quando a criança, que estava preparando o banho da irmã mais nova no fogão, deixou a mãe irritada por algum motivo. Após uma crise de fúria e sob efeito de álcool, a mulher decidiu jogar a panela de água quente contra o filho, que sofreu queimaduras graves nas costas e nos braços.

Apesar da gravidade da situação, a criança não foi levada imediatamente ao hospital, mas foi tratada com pomadas para assaduras em casa. No dia seguinte ao do acidente, uma tia do menino acionou o Conselho Tutelar e acolheu o filho da mulher, que precisou ser internado no Hospital Regional de Cáceres, onde permaneceu até esta segunda-feira (15) para tratar todos os ferimentos.

De acordo com informações da Delegacia Especializada da Defesa da Mulher (DEDM), os episódios de violência não eram isolados e, segundo a criança, dois dias antes do ataque com a água quente, o menino havia sido espancado com cinto pela mãe por pegar R$ 4,00 sem pedir a ela. Agora, desde que a mãe foi presa, o menino está sob os cuidados da avó materna.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web em Oliberal.com)

