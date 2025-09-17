Mãe é denunciada após jogar panela de água quente em filho de 10 anos
O menino sofreu queimaduras nas costas e nos braços
Uma mulher não identificada foi acusada de praticar maus-tratos e lesão corporal dolosa após jogar uma panela de água quente em seu próprio filho, no dia 6 de setembro, na cidade de Cáceres (MT). A mulher foi presa nesta segunda-feira (15) pela Polícia Civil do Mato Grosso após ter sido denunciada pela avó materna da criança, que ouviu relatos desse caso e de outras agressões.
O episódio ocorreu quando a criança, que estava preparando o banho da irmã mais nova no fogão, deixou a mãe irritada por algum motivo. Após uma crise de fúria e sob efeito de álcool, a mulher decidiu jogar a panela de água quente contra o filho, que sofreu queimaduras graves nas costas e nos braços.
Apesar da gravidade da situação, a criança não foi levada imediatamente ao hospital, mas foi tratada com pomadas para assaduras em casa. No dia seguinte ao do acidente, uma tia do menino acionou o Conselho Tutelar e acolheu o filho da mulher, que precisou ser internado no Hospital Regional de Cáceres, onde permaneceu até esta segunda-feira (15) para tratar todos os ferimentos.
De acordo com informações da Delegacia Especializada da Defesa da Mulher (DEDM), os episódios de violência não eram isolados e, segundo a criança, dois dias antes do ataque com a água quente, o menino havia sido espancado com cinto pela mãe por pegar R$ 4,00 sem pedir a ela. Agora, desde que a mãe foi presa, o menino está sob os cuidados da avó materna.
