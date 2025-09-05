Capa Jornal Amazônia
Flagrante de maus-tratos a cães é registrado no bairro da Sacramenta, em Belém

Os animais estavam visivelmente debilitados, magros e famintos, sem acesso adequado a água e alimentação. Os potes estavam vazios, o que confirmou a denúncia dos moradores.

O Liberal
fonte

Maus-tratos a animais é crime. A população pode denunciar pelo número 181, que funciona 24 horas, ou diretamente à Demapa, pelo telefone (91) 3238-1225. (Divulgação)

Um flagrante de maus-tratos a animais foi registrado na tarde desta sexta-feira (5), no bairro da Sacramenta, em Belém. Equipes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (Sepda) e da Divisão Especializada em Meio Ambiente e Proteção Animal (Demapa), da Polícia Civil, foram ao local após denúncia de moradores da Passagem 6 de Outubro, que apontavam a negligência de uma empresa particular responsável pelos cães.

Ao chegarem ao espaço denunciado, as equipes encontraram cerca de dez animais visivelmente debilitados, magros e famintos, sem acesso adequado a água e alimentação. Os potes estavam vazios, o que confirmou a denúncia dos moradores.

Uma representante da empresa alegou que a alimentação seria feita em dois turnos, pela manhã e à noite, mas a inspeção não encontrou vestígios de comida ou água disponíveis. Diante da situação, a delegada Letícia Abreu, titular da Demapa, afirmou que o proprietário da empresa será intimado a prestar esclarecimentos.

“Foi constatado que não há comida, não há água nos potes e os animais estão em um estado de magreza corporal. Eles não estão sendo bem tratados. Se os animais estão ali, pertencem à empresa e devem ser bem cuidados”, disse a delegada.

A titular da Sepda, Eliana Uchoa, destacou que a Prefeitura retornará ao local para providenciar atendimento veterinário e castração dos animais. Ela também reforçou a importância da denúncia por parte da população. “É fundamental que a sociedade se mobilize para proteger os animais. Toda denúncia é avaliada e, quando constatada a irregularidade, medidas são tomadas. Estamos aqui para garantir o bem-estar desses seres que, muitas vezes, não têm voz”, afirmou.

Maus-tratos a animais é crime. A população pode denunciar pelo número 181, que funciona 24 horas, ou diretamente à Demapa, pelo telefone (91) 3238-1225.

