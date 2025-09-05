Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Polícia fecha clínica clandestina e prende duas pessoas por maus-tratos a adolescentes em Marituba

Segundo o Conselho Tutelar, o espaço não possuía registro ou autorização junto aos órgãos competentes do município e já acumulava denúncias

O Liberal
fonte

Um dos presos foi identificado como segurança da unidade e vai responder por obstrução da Justiça e resistência. A gerente do local também foi detida e deve responder pelos crimes de maus-tratos e cárcere privado. (Divulgação/ PC)

Na manhã desta sexta-feira (5), a equipe da Divisão de Atendimento ao Adolescente (DATA) de Ananindeua, em parceria com o Conselho Tutelar II de Marituba, deflagrou a operação “Resgate”, que resultou na prisão de duas pessoas em um estabelecimento que funcionava irregularmente como clínica terapêutica, no bairro São João, em Marituba, na Região Metropolitana de Belém (RMB).

Um dos presos foi identificado como segurança da unidade e vai responder por obstrução da Justiça e resistência. A gerente do local também foi detida e deve responder pelos crimes de maus-tratos e cárcere privado.

Segundo o Conselho Tutelar, o espaço não possuía registro ou autorização junto aos órgãos competentes do município e já acumulava denúncias de maus-tratos contra adolescentes internados.

“No momento da diligência, nós fomos impedidos de adentrar no local por um segurança. Do lado de fora, era possível ouvir os gritos de socorro vindos do interior da clínica, motivo pelo qual nós solicitamos o apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal de Marituba. Após cerca de uma hora, nós conseguimos acessar o local pelos fundos, momento em que encontramos vários internos que relataram sobre os maus-tratos frequentes e que a alimentação, em diversas ocasiões, era servida estragada e que os dormitórios, bem como as condições gerais da clínica, eram precários”, relatou a delegada Camila Jeha, responsável pela investigação.

Ainda de acordo com a polícia, alguns internos afirmaram que eram mantidos trancados em seus quartos. O conselheiro tutelar presente na ação confirmou, junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que a clínica não tinha cadastro ou autorização legal para acolher crianças e adolescentes.

“Diante dos fatos, nossa equipe efetuou a prisão em flagrante do segurança da clínica, pela prática do crime de obstrução à Justiça, e da gerente do estabelecimento, pela prática do crime de maus-tratos e cárcere privado. Ambos foram conduzidos para a delegacia especializada, onde foram adotadas as medidas cabíveis”, concluiu a delegada.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia fecha clínica clandestina

marituba

duas pessoas presas
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia fecha clínica clandestina e prende duas pessoas por maus-tratos a adolescentes em Marituba

Segundo o Conselho Tutelar, o espaço não possuía registro ou autorização junto aos órgãos competentes do município e já acumulava denúncias

05.09.25 23h31

POLÍCIA

Saiba como denunciar casos de maus-tratos a animais em Belém

De acordo com a legislação brasileira, maus-tratos a animais incluem situações como abandono, falta de alimentação e água, agressões físicas, dentro outros

05.09.25 22h56

POLÍCIA

Flagrante de maus-tratos a cães é registrado no bairro da Sacramenta, em Belém

Os animais estavam visivelmente debilitados, magros e famintos, sem acesso adequado a água e alimentação. Os potes estavam vazios, o que confirmou a denúncia dos moradores.

05.09.25 22h36

TRISTEZA

Técnica de enfermagem morre em Marabá após acidente em Jacundá

De acordo com informações de testemunhas, a vítima teria perdido o controle da moto em que estava e caiu, batendo a cabeça no asfalto

05.09.25 19h53

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Polícia fecha clínica clandestina e prende duas pessoas por maus-tratos a adolescentes em Marituba

Segundo o Conselho Tutelar, o espaço não possuía registro ou autorização junto aos órgãos competentes do município e já acumulava denúncias

05.09.25 23h31

PÂNICO

Moradores são roubados e feitos reféns em assalto no bairro de Nazaré, em Belém

Ocorrência acontece na noite desta quinta-feira (4) em Belém; equipes de segurança foram acionadas.

04.09.25 19h38

PAIXÃO PELA POLÍCIA

Após 54 anos de serviço, delegado Armando Mourão se aposenta e busca lugar no Guinness Book

"Ou você é policial ou você é bandido", diz o delegado que, ao longo da carreira, investigou crimes de repercussão no Pará

31.08.25 9h30

INTERVENÇÃO POLICIAL

Dupla armada morre em confronto com a Polícia Militar em Marabá

A troca de tiros ocorreu na tarde desta terça-feira (26), quando quatro suspeitos atacaram uma equipe que realizava rondas na Vila Canaã.

26.08.25 18h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda