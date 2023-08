Apagão no Brasil foi causado por 2 possíveis problemas; veja quais são

O Governo Federal, por meio do Ministério de Minas e Energia, aponta que a combinação de dois possíveis problemas provocou o apagão que deixou 25 Estados e mais o Distrito Federal sem energia nesta terça-feira (15). De acordo com o titular da pasta, Alexandre Silveira, o sistema elétrico brasileiro trabalha com o modelo de segurança “N–1”, com duplicidade ou redundância na operação. “Para acontecer alguma coisa, teria que ter 2 eventos [falhas] concomitantes”, disse.

Ele explica que esse modelo funciona como duas estradas independentes, mas na mesma direção, e se uma apresentar problemas e ficar obstruída, há outra que pode substituí-la. Isso é necessário porque problemas nas linhas de transmissão podem ocorrer com frequência.

Um dos motivos apontado por Silveira envolve uma sobrecarga em linhas de transmissão no Ceará. Números do Operador Nacional do Sistema (ONS), responsável pelo Sistema Interligado Nacional (SIN), mostram que a carga no subsistema Nordeste estava em 11.848 MW às 8h30, com pico de carga logo depois, alcançando 17.648 MW às 8h31, o que fez o subsistema cair automaticamente. A carga na região atingiu 6.542 MW às 8h40. Só foi normalizada por volta de 14h42.

O outro motivo apontado pelo governo também foi uma intercorrência nas regiões Nordeste e Norte, mas o problema ainda é desconhecido. Ele pode ter sido causada por falhas nos sistemas de proteção e de geração, ou mesmo erros humanos. Também não está descartada a possibilidade inclusive de ação criminosa, como, por exemplo, sabotagem em linha de transmissão.

Única unidade da Federação que não está conectada ao sistena nacional de energia elétrica, Roraima não foi afetada pelo apagão. Comunidades indígenas impedem que seja construído um linhão de transmissão do Amazonas até Boa Vista e estado usa sobretudo energia termelétrica gerada localmente, operadas pela empresa Roraima Energia.