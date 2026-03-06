Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

ANP autua Petrobras por falhas em sonda que perfura poço na Foz do Amazonas

Autuação ocorreu após vistoria realizada na primeira semana de fevereiro no sistema de segurança da embarcação

O Liberal
fonte

A Petrobras afirmou que a decisão da ANP se baseia em registros documentais e não em testes práticos na embarcação (Foto: Divulgação)

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) emitiu um auto de infração contra a Petrobras por falhas na operação da sonda NS-42, também chamada de ODN-2, utilizada na perfuração do primeiro poço em águas profundas na bacia da Foz do Amazonas.

A autuação ocorreu após vistoria realizada na primeira semana de fevereiro para verificar o sistema de gerenciamento de segurança da embarcação. Durante a inspeção, foram identificados desvios em planos e procedimentos relacionados aos testes de inspeção e manutenção das bombas de combate a incêndio, classificados pela agência como “não conformidade crítica”.

VEJA MAIS 

image ANP impõe condições técnicas para retomada de perfuração na Foz do Amazonas
Atividade foi suspensa no dia 6 de janeiro

image Deputado Joaquim Passarinho é eleito presidente da Comissão de Minas e Energia
Parlamentar do Pará foi escolhido por unanimidade e já mira o desafio da exploração de petróleo na Margem Equatorial

Além dessa irregularidade, a fiscalização apontou outras falhas operacionais e estabeleceu prazo para que a Petrobras faça as correções necessárias. Segundo a ANP, a autuação não tem relação com o derramamento de fluido de perfuração ocorrido no início de janeiro, que levou à interrupção temporária das atividades.

A Petrobras poderá apresentar defesa. Após essa etapa, o processo será analisado pela diretoria da agência reguladora. Caso a infração seja confirmada, a multa pode variar entre R$ 500 mil e R$ 2 milhões.

Em nota, a Petrobras afirmou que a decisão da ANP se baseia em registros documentais e não em testes práticos na embarcação. A companhia disse que pretende colaborar com o órgão regulador para aprimorar os processos de documentação e registro.

A sonda opera no bloco 59 da bacia da Foz do Amazonas, onde está sendo perfurado o poço exploratório Morpho. A região é considerada promissora pelo setor de petróleo, mas a exploração enfrenta críticas de organizações ambientalistas devido aos possíveis riscos ambientais.

Em fevereiro, a Petrobras também foi multada em R$ 2,5 milhões pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) após a descarga acidental de 18,44 metros cúbicos de fluido de perfuração no mar. Segundo o órgão ambiental, o material apresenta risco médio para a saúde humana e para o ecossistema aquático, classificação contestada pela estatal, que afirma que o fluido é biodegradável.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

MARGEM EQUATORIAL

PETROBRÁS
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

DECISÃO

Walid Regragui se despede de Marrocos, rival da estreia do Brasil, a três meses da Copa

O técnico fez posts nos stories do Instagram e também na página principal sobre sua passagem na seleção, que começou no segundo semestre de 2022

05.03.26 18h08

resultado

Seleção feminina joga mal e perde da Venezuela pela 1ª vez em jogo parado por raios e trovões

De olho na Copa do Mundo de 2027, o Brasil ainda encara o México no sábado

04.03.26 21h52

Jornal espanhol se espanta com gastança do futebol brasileiro: 'Uma ameaça à Champions'

04.03.26 14h22

guerra

Ataque ao Irã foi 'criminoso', diz embaixador do país no Brasil

Nekounam disse ainda que o Irã está pronto para o que chamou de "piores situações possíveis"

02.03.26 14h53

MAIS LIDAS EM BRASIL

CASO DO BANCO MASTER

O que dizem as mensagens de Vorcaro para Alexandre de Moraes?

Conversas encontradas pela Polícia Federal no celular do dono do Banco Master foram divulgadas pela imprensa

06.03.26 8h19

Importunação

Homem de 48 anos é indiciado por importunação sexual contra adolescente em Sorocaba (SP)

Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima da adolescente dentro de um estabelecimento

05.03.26 10h24

Foz do Amazonas

ANP autua Petrobras por falhas em sonda que perfura poço na Foz do Amazonas

Autuação ocorreu após vistoria realizada na primeira semana de fevereiro no sistema de segurança da embarcação

06.03.26 10h19

BRASIL

Mulher encontra microcâmera escondida em banheiro de empresa

A funcionária notou uma luz na tomada e achou suspeito. O caso aconteceu nesta quarta-feira (4)

05.03.26 19h58

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda