‘Ainda estou aqui’: Bolsonaro pede ao STF para reduzir pena por meio de leitura; veja as obras

Defesa do ex-presidente solicita autorização para adesão ao programa “Ler Liberta”, que permite remição de pena mediante leitura e produção de relatórios.

Riulen Ropan
fonte

Bolsonaro também pode ler “Ainda Estou Aqui”, de Marcelo Rubens Paiva. (Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil)

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) autorização para que o ex-presidente participe do programa de remição de pena pela leitura, iniciativa desenvolvida pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Seape-DF) em parceria com a Secretaria de Educação do DF.

O pedido foi protocolado nesta quinta-feira (8) e prevê a adesão ao programa “Ler Liberta”, que possibilita a redução de dias da pena a partir da leitura de obras previamente selecionadas e da comprovação do conteúdo lido.

Quantos dias de pena podem ser reduzidos

De acordo com as regras do programa, cada custodiado pode ler até 12 livros por ano, o que representa até 48 dias de remição anual, desde que a leitura seja comprovada por meio de relatórios avaliados pela equipe responsável.

No Distrito Federal, a média aplicada atualmente permite a leitura de até 11 obras por ano, totalizando 44 dias de redução da pena.

Obras abordam democracia, ditadura e questões sociais

A lista de livros disponibilizados inclui clássicos da literatura brasileira e obras contemporâneas, muitas delas com temas ligados à democracia, ditadura, preconceito, racismo e questões de gênero.

Entre os títulos estão:

  • Sagarana, de Guimarães Rosa
  • Vidas Secas, de Graciliano Ramos
  • Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis
  • Tudo é Rio, de Carla Madeira
  • Dias Perfeitos, de Raphael Montes

Bolsonaro também pode ler “Ainda Estou Aqui”, de Marcelo Rubens Paiva, obra baseada na história de sua mãe, Eunice Paiva, que enfrentou o desaparecimento e o assassinato do marido, o deputado Rubens Paiva, durante a ditadura militar. O livro deu origem ao filme homônimo, lançado em 2024 e vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional.

Outro título disponível é “O Processo”, de Franz Kafka, que narra a história de um homem acusado de um crime não especificado e submetido a um sistema judicial opressor.

Como funciona o programa “Ler Liberta”

A participação no programa é voluntária e ocorre mediante inscrição. Após a adesão, o livro é entregue diretamente na cela, junto com um manual explicativo.

O participante tem:

  • 21 dias para concluir a leitura;
  • até 10 dias adicionais para elaborar um relatório escrito, comprovando o entendimento da obra.

O texto é avaliado considerando clareza, originalidade, autoria e qualidade do conteúdo, critérios essenciais para a concessão da remição.

Situação jurídica de Jair Bolsonaro

Bolsonaro está preso na Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, após ser condenado pela Primeira Turma do STF a 27 anos e três meses de prisão, em regime inicial fechado.

Segundo a decisão, o ex-presidente é apontado como líder de uma organização criminosa que teria atuado para articular um golpe de Estado após as eleições de 2022. Ele responde pelos crimes de:

  • organização criminosa armada;
  • tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;
  • golpe de Estado;
  • dano qualificado por violência e grave ameaça;
  • deterioração de patrimônio tombado.

Veja algumas obras disponíveis no programa

  • Tudo é Rio — Carla Madeira
  • Marrom e Amarelo — Paulo Scott
  • 1984 — George Orwell
  • Não Verás País Nenhum — Ignácio de Loyola Brandão
  • Vidas Secas — Graciliano Ramos
  • Moby Dick (quadrinhos) — Herman Melville
  • Os Lusíadas (adaptação) — Luís de Camões
  • Democracia — Philip Bunting
  • Zumbi dos Palmares — Luiz Galdino
  • O Prisioneiro B-3087 — Ruth e Jack Gruener
  • O Jardim Secreto — Frances Burnett
  • O Príncipe — Nicolau Maquiavel

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)

.
