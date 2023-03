Adolescente desaparecida após marcar encontro é encontrada depois de três dias

Uma adolescente de 17 anos que estava desaparecida desde a última sexta-feira (17) foi encontrada nesta segunda-feira (20), no Centro de Belford Roxo, no Rio de Janeiro, pela mãe, que a levou à delegacia. A estudante, moradora do bairro Jardim Bom Pastor, havia saído de casa para encontrar um rapaz que conheceu pelas redes sociais no bairro Jardim Gláucia. A família registrou o desaparecimento na 54ª DP (Belford Roxo) no domingo (19).

VEJA MAIS

A mãe da adolescente contou que a família chegou a fazer contato com o rapaz com quem a filha se encontraria e que ele teria prometido devolvê-la, mas parou de atender o celular. Mais tarde, a mãe encontrou a filha no Centro de Belford Roxo. Segundo a mãe, a jovem disse estar aparentemente bem e que estava em Paciência.

Durante o contato por telefone com o rapaz que conheceu pela internet, a adolescente pediu à mãe que apagasse a foto dele publicada nas redes sociais. A mãe suspeita que tenha sido o rapaz quem pediu à adolescente que fizesse esse apelo.

Na semana passada, outra adolescente, de 12 anos, foi resgatada pela polícia no Maranhão após ter sido sequestrada por um homem de 25 anos na porta da escola em Sepetiba, Zona Oeste do Rio. O Disque Denúncia chegou a divulgar um cartaz sobre o desaparecimento da adolescente nesta segunda-feira (20).