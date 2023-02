Atriz paraense é encontrada em Portugal após passar três dias desaparecida

A travesti e ativista trans paraense Keyla Brasil foi encontrada na última segunda-feira (30), depois de passar três dias desaparecida. Ela vinha recebendo ameaças desde que interrompeu uma peça de teatro, em Portugal, para protestar contra um ator cis que interpretava uma mulher trans - o chamado “transfake”. As informações são da UOL.

A atriz, formada pelo Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará (Etdufpa), estava desaparecida desde a última sexta-feira (27), segundo postagem da Casa T, um abrigo para pessoas trans imigrantes em Lisboa. Desde então, a polícia portuguesa investigava o caso.

Na segunda, porém, a Casa T informou que a ativista foi encontrada. "Keyla Brasil foi encontrada hoje e já está em segurança. Ela se manterá em recolhimento para se recuperar de tudo o que está passando", informou o comunicado, que não trouxe mais informações.

Protesto

No último dia 19, Keyla Brasil invadiu o palco de um teatro de Lisboa durante a apresentação da peça “Tudo Sobre Minha Mãe”, adaptação do filme de Pedro Almodóvar. A brasileira protestava contra um caso de “transfake” - na peça, um ator cis foi escalado para fazer o papel de uma mulher transexual.

Veja o momento em que a peça é interrompida:

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)

"Transfake, desce do palco, tenha respeito por esse lugar", gritou Keyla ao interromper a peça com os seios de fora. "Sou atriz, sou prostituta. O que está acontecendo agora é um assassinato, um apagamento da nossa identidade como travesti. Se contrataram quatro mulheres, três homens, por que não contratam duas pessoas trans para fazer a personagem?", completou a paraense.

O caso gerou muita repercussão no país, com inúmeras reações de apoio, mas também de condenação ao protesto. A peça foi suspensa até que a direção anunciou a substituição do ator por uma atriz transexual. Apesar da vitória do movimento iniciado pela brasileira, a artista começou a receber ameaças, como informou nas redes sociais.

“Estou recebendo algumas ameaças bem agressivas, bem violentas”, disse ao cancelar a participação em um protesto do movimento trans, dias antes de ser dada como desaparecida. “Esse é o último caso de transfake em terras lusitânas”, completou Keyla Brasil.