Acidente com ônibus deixa 6 trabalhadores mortos e 45 feridos

Veículo com trabalhadores rurais tombou na madrugada desta segunda-feira (16) no interior de SP

Hannah Franco
fonte

Ônibus com trabalhadores do Maranhão tomba em SP; 6 morrem (Divulgação/Corpo de Bombeiros de SP)

Seis pessoas morreram e outras 45 ficaram feridas após um ônibus com trabalhadores rurais tombar na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), no trecho entre Ocauçu e Marília, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (16). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista e tombou depois que um dos pneus estourou.

O motorista teria perdido o controle da direção antes do acidente. O ônibus ficou totalmente destruído. As vítimas eram trabalhadores rurais que haviam saído do Maranhão com destino a Santa Catarina, onde trabalhariam na colheita de maçãs.

Em Santa Catarina, três pessoas morrem e 13 ficam feridas após ônibus cair em ribanceira

Homem morre em acidente com ônibus do BRT em Belém neste sábado
Vítima foi atingida por coletivo na Avenida Augusto Montenegro no bairro da Marambaia

Feridos foram levados para hospitais da região

Segundo a PRF, os 45 passageiros feridos foram encaminhados para hospitais e prontos-socorros de Marília. O resgate mobilizou diferentes equipes de emergência:

  • 26 pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu);
  • 12 foram atendidas por equipes do policiamento da área;
  • 6 pelo Corpo de Bombeiros;
  • 1 pela ambulância da concessionária responsável pela rodovia.
