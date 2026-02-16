Acidente com ônibus deixa 6 trabalhadores mortos e 45 feridos

Seis pessoas morreram e outras 45 ficaram feridas após um ônibus com trabalhadores rurais tombar na Rodovia Transbrasiliana (BR-153), no trecho entre Ocauçu e Marília, no interior de São Paulo, na madrugada desta segunda-feira (16). De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista e tombou depois que um dos pneus estourou.

O motorista teria perdido o controle da direção antes do acidente. O ônibus ficou totalmente destruído. As vítimas eram trabalhadores rurais que haviam saído do Maranhão com destino a Santa Catarina, onde trabalhariam na colheita de maçãs.

Feridos foram levados para hospitais da região

Segundo a PRF, os 45 passageiros feridos foram encaminhados para hospitais e prontos-socorros de Marília. O resgate mobilizou diferentes equipes de emergência:

26 pessoas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu);

12 foram atendidas por equipes do policiamento da área;

6 pelo Corpo de Bombeiros;

1 pela ambulância da concessionária responsável pela rodovia.