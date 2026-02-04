Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Em Santa Catarina, três pessoas morrem e 13 ficam feridas após ônibus cair em ribanceira

Estadão Conteúdo

Três pessoas morreram e 13 ficaram feridas após um ônibus comercial cair em uma ribanceira na BR-470, em Agronômica, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira, 4.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 25 pessoas, sendo 24 passageiros e o motorista. Após sair da pista, o ônibus caiu em uma ribanceira e colidiu com uma árvore, por volta das 2h19.

Algumas vítimas ficaram presas às ferragens. Três pessoas tiveram o óbito confirmado ainda no local, enquanto outras 13 foram encaminhadas a hospitais da região. Nove ocupantes não sofreram ferimentos.

Até o momento, não há confirmação da identidade das vítimas nem informações sobre o estado de saúde dos feridos. Também não há detalhes sobre a identificação da empresa responsável pelo ônibus.

O resgate foi realizado por equipes dos quartéis de Rio do Sul, Trombudo Central, Pouso Redondo e Taió, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Instituto Geral de Perícias (IGP) fez a remoção dos corpos, e a pista foi liberada para o tráfego no início da manhã.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ÔNIBUS

ACIDENTE

SC
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda