Em Santa Catarina, três pessoas morrem e 13 ficam feridas após ônibus cair em ribanceira

Três pessoas morreram e 13 ficaram feridas após um ônibus comercial cair em uma ribanceira na BR-470, em Agronômica, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina, na madrugada desta quarta-feira, 4.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo transportava 25 pessoas, sendo 24 passageiros e o motorista. Após sair da pista, o ônibus caiu em uma ribanceira e colidiu com uma árvore, por volta das 2h19.

Algumas vítimas ficaram presas às ferragens. Três pessoas tiveram o óbito confirmado ainda no local, enquanto outras 13 foram encaminhadas a hospitais da região. Nove ocupantes não sofreram ferimentos.

Até o momento, não há confirmação da identidade das vítimas nem informações sobre o estado de saúde dos feridos. Também não há detalhes sobre a identificação da empresa responsável pelo ônibus.

O resgate foi realizado por equipes dos quartéis de Rio do Sul, Trombudo Central, Pouso Redondo e Taió, com apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O Instituto Geral de Perícias (IGP) fez a remoção dos corpos, e a pista foi liberada para o tráfego no início da manhã.