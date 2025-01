Encontrado corpo do motoqueiro levado pelas águas em Goiás durante enxurrada

Em Goiás (GO), os bombeiros informaram que foi encontrado o corpo do motociclista que desapareceu na tarde da última segunda-feira (6/1), após ser arrastado por uma enxurrada em Mineiros, no sudoeste do estado. A informação foi divulgada no fim da tarde desta terça-feira (7/1).

Conforme a corporação militar, do ponto em que o motociclista foi levado pela enxurrada até onde o corpo dele foi encontrado a distância é de 10 quilômetros. “A vítima foi encontrada sem sinais vitais no fim da tarde por civis que auxiliavam nas buscas”, informou o Corpo de Bombeiros.

Nas redes sociais circulou o vídeo que registra o momento em que o homem tenta enfrentar a força da água durante a chuva.