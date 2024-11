Corpo de criança arrastada por enxurrada é encontrado após dois dias no Paraná

O corpo de uma menina de dois anos foi encontrado após passar dois dias desaparecido devido a enxurrada que atingiu a cidade de General Carneiro, no sul do Paraná. A localização ocorreu na manhã desta sexta-feira (8/11), no Rio Jangada, cerca de 2,5 km do local do desaparecimento. Segundo as autoridades policiais, a criança foi levada pela correnteza após a casa ser invadida pela enxurrada.

De acordo com a capitã Luisiana Guimarães Cavalcante, do Corpo de Bombeiros, o local onde o corpo foi encontrado foi isolado para a chegada da Polícia Científica. A mãe da menina informou que a criança dormia quando a casa foi invadida pela água, na madrugada de quarta-feira (6). O rio Dorino, que fica ao lado da casa da família, transbordou. Os pais, a menina e os irmãos foram arrastados. A família teria se segurado em uma cerca, mas a criança foi levada.