Voluntários se preparam para acolher peregrinos que saem a pé para a Basílica de Nazaré, em Belém

Organizações envolvidas na acolhida dos promesseiros que vêm caminhando de outras regiões do Pará, explicam como ajudar ou se voluntariar 

Talita Azevedo | Especial para O Liberal
fonte

Todos os anos, vários romeiros peregrinam até Belém para o Círio de Nazaré (Tarso Sarraf / Arquivo O Liberal / Imagem Ilustrativa)

O Círio de Nazaré é uma grande festa que atrai fiéis de diferentes cidades do Pará e do Brasil. Com a devoção à Nossa Senhora de Nazaré, diversos peregrinos saem a pé de outras regiões do estado, como um ato de fé, para prestigiar a celebração que acontece no dia 12 de outubro. Emocionados com a caminhada dos peregrinos até a Basílica de Nazaré, voluntários da Casa da Juventude Comunidade Católica (CAJU) se preparam para receber os fiéis que chegam a Belém na sexta-feira (10).

O ponto de acolhida será na sede da CAJU, na avenida Almirante Barroso. No local, os promesseiros serão recebidos e atendidos a partir das 19h, por membros do Movimento Eucarístico Jovem (MEJ). A ação deve seguir até as 5h da manhã.

Para participar da iniciativa e ser voluntário ou doador na acolhida, os organizadores esclarecem como ajudar no voluntariado. “Estamos abertos a qualquer quantidade de doações, principalmente de água, frutas e material para curativos. Quem não puder doar, mas puder ajudar na divulgação, já agradecemos muito”, disse Caroline Menezes, coordenadora da Assistência Missionária da CAJU.

Os interessados em se voluntariar podem se cadastrar por meio do endereço eletrônico: https://forms.gle/hRssQA6ZW2MMrjvaA. No formulário, a organização pede que os possíveis voluntários indiquem em quais horários possuem disponibilidade para ajudar. Qualquer pessoa pode participar desse gesto de solidariedade com os promesseiros, que caminham rumo à Basílica de Nazaré para agradecer à Virgem por graças alcançadas.

A coordenadora explicou como surgiu a iniciativa de auxiliar os peregrinos na caminhada. “Começamos a divulgar para alguns grupos de jovens de outras comunidades e paróquias. Foi aí que uma representante do MEJ falou conosco e começamos a organizar juntos esta missão”, contou.

"Desejo que consigamos atender bem, ser alívio e de alguma forma também ser uma motivação para os romeiros. A acolhida, para mim, é como um momento em que a fé se torna palpável. O mês de outubro por si só já traz consigo um clima todo especial ao coração do católico paraense, uma sensação de céu na terra. É um mês em que se aflora a caridade, vemos muitas mobilizações, grupos que evangelizam na corda, e é claro, muitos pontos de acolhidas. E visualizar o cansaço do meu irmão, a bolha nos pés, as lágrimas, que nesse momento estão traduzidas em pura gratidão pela intercessão de Nossa Senhora, foi, e é, uma experiência muito evangelizadora e muito engrandecedora”, detalhou Beatriz Santana, uma das articuladoras do MEJ no Pará, que, inclusive já participou do Círio como voluntária em outras edições.

Para animar os fiéis durante uma parte da noite, o Grupo de Música da CAJU também participará da programação. A expectativa, além de confortar os promesseiros, é de encorajá-los a chegar no destino final, cumprindo a promessa. “A comunidade se alegra por estar em unidade com a Arquidiocese de Belém nesta missão. E que o nosso carisma da Alegria da Ressurreição seja também um sinal de amor a cada romeiro que estiver na nossa Casa”, pontuou Menezes.

As doações para a CAJU e o MEJ incluem itens como água mineral, sopa, mingau, chopp, frutas, café, esparadrapo, soro fisiológico, luvas cirúrgicas, gaze, band-aid, atadura, toalhas pequenas, sabonete líquido, hidratante e saco para lixo na sede de acolhida da CAJU, na avenida Almirante Barroso, 883 (entre Vileta e Humaitá), no bairro do Marco.

Além das doações materiais, para quem deseja ajudar com qualquer quantia em dinheiro, a transferência bancária pode ser realizada para a Chave Pix: 91 98277-6859 - Caroline Menezes.

Em prol de ajudar o maior número de devotos, os organizadores da ação estarão abertos para integrar outros movimentos que queiram somar com a acolhida. 

Palavras-chave

Círio 2025
Belém
.
