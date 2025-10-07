Aviões são abençoados para o Círio de Nazaré no Aeroporto Internacional de Belém

A manhã desta terça-feira (7) foi de fé e emoção no Aeroporto Internacional de Belém, em Val-de-Cans. Aviões que chegaram à capital paraense foram abençoados pelo padre Leonardo Monteiro, durante uma cerimônia simbólica realizada na pista de pouso, com o apoio de dois caminhões da brigada da Seção Contra-Incêndio do aeroporto.

A atividade integrou a programação da visita da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, parte das celebrações da 233ª edição do Círio de Nazaré. A santa também visitou o hall do terminal, onde passageiros e trabalhadores se reuniram para saudar a imagem e fazer orações.

“Batismo” de aeronaves e bênção do aeroporto

A água usada no chamado “batismo” das aeronaves foi benzida pelo padre Leonardo Monteiro. Em seguida, o sacerdote sobrevoou o aeroporto de helicóptero para abençoar visitantes e colaboradores. Segundo ele, o gesto simboliza o início da caminhada de fé de muitos romeiros que chegam a Belém.

VEJA MAIS



“Todo lugar onde existe a vida humana é digno da bênção de Deus. Um aeroporto que recebe tantas pessoas para a maior manifestação de fé católica do mundo não é menos digno que isso (...). A bênção de Deus sobre esses peregrinos marca o começo de uma peregrinação que eles fazem em mais um Círio, agradecendo e pedindo bênçãos para suas vidas e viagens”, destacou o padre.

Aviões abençoados Padre Leonardo Monteiro abençoou as aeronaves que chegaram em Belém. (Ivan Duarte / O Liberal) Chegada a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré emocionou os fiéis que esperavam no saguão do aeroporto de Belém. (Ivan Duarte / O Liberal) (Ivan Duarte / O Liberal) Padre Leonardo Monteiro ficou extremamente feliz com a atividade no Aeroporto de Belém. (Ivan Duarte / O Liberal) Casal Karina Zingra, de 29 anos, e o advogado Kelve Lima, de 31, chegaram em Belém para participar do Círio. (Ivan Duarte / O Liberal) (Ivan Duarte / O Liberal) (Ivan Duarte / O Liberal) (Ivan Duarte / O Liberal) (Ivan Duarte / O Liberal)

Foi a primeira vez que Leonardo Monteiro participou da bênção aérea. Ele descreveu a experiência como marcante e espiritual.

“Foi a primeira vez que eu fiz um voo de helicóptero e a primeira vez também fazendo essa bênção. Nós nos sentimos instrumentos de Deus (...). É muito emocionante para nós, muito bonito e marca muito também o nosso ministério sacerdotal.”

O padre também fez a bênção de duas aeronaves da companhia Azul que chegaram a Belém lotadas para o período do Círio. As aeronaves vieram de Fortaleza (CE) e Campinas (SP). A médica Karina Zingra, de 29 anos, e o advogado Kelve Lima, de 31, ficaram emocionados com a recepção em Belém. O casal veio de São Paulo para passar o Círio junto com a mãe de Karina, que é paraense.

“Foi uma surpresa. Eu não esperava. Nunca tinha acontecido isso. Já vim outras vezes e, aí, a gente recebeu a bênção. É muito bom, né? A gente se sente muito feliz, já é bem recebido e se sente inteiramente abençoado chegando na cidade”, afirmou Karina. O marido, Kelve, contou estar feliz ao chegar com a bênção no aeroporto. “É muito maravilhoso. Quando eu vi que era um padre, achei bacana. Realmente é uma coisa muito satisfatória, e tem que agradecer a Deus sob muitos aspectos”, complementou.

Kelve soube da dimensão do Círio há dois anos, quando visitou a capital paraense com a esposa e conheceu a procissão. Católico devoto, ele se emociona com a fé dos paraenses durante o período. “Eu fiquei extremamente surpreso. Eu vim para o Círio há dois anos e não tinha dimensão de como era essa festa aqui — da quantidade de pessoas, da devoção. Eu sempre fui católico e, quando cheguei aqui, vi a magnitude dessa festa e como as pessoas se doam. É basicamente o Natal dos paraenses”, detalhou.

Além de rever a família e viver momentos felizes no Círio, Karina está curiosa para saber como a cidade está se preparando para a realização da COP30, em novembro. “Eu estava muito curiosa para vir, porque queria ver como a cidade está preparada também para a COP30, que vai ser já no mês que vem. Realmente vim com muita expectativa de ver como a cidade estaria para receber a gente”, disse.