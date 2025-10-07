Círio 2025: inicia nesta quarta (8) a entrega de pulseiras para prevenir desaparecimento de crianças

Para garantir tranquilidade às famílias que participarão das procissões do Círio 2025 acompanhadas de crianças e adolescentes, terá início nesta quarta-feira (8) a distribuição das tradicionais pulseirinhas de identificação. O gesto simples, mas repleto de cuidado, garante rapidez e praticidade para localizar as crianças em casos de desaparecimento durante as festividades.

A distribuição é feita pela 1ª Vara da Infância e Juventude de Belém. As famílias poderão retirar as pulseirinhas nos postos do Comissariado da Infância, instalados em pontos estratégicos da capital: Aeroporto Internacional de Belém, Terminal Rodoviário e Terminal Hidroviário. Também haverá a entrega das pulseiras durante as procissões, como a Trasladação, o Círio das Crianças, o Círio da Juventude e demais eventos oficiais da festa.

Confeccionadas em parceria com a Sicoob Coimppa, as pulseiras trazem campos para o nome da criança, do(a) responsável e um número de telefone para contato. As informações são essenciais para agilizar a localização em caso de perda durante o trajeto das procissões. A medida de proteção é essencial durante o período das festividades.

Retirada das pulseiras

Para receber a pulseirinha, é necessário apresentar um documento que comprove o vínculo familiar ou a responsabilidade legal pela criança, como carteira de identidade, certidão de nascimento, termo de guarda ou curatela.

Neste ano, a distribuição será ampliada, reforçando o compromisso da Vara da Infância e Juventude, da Coimpa e da Cruz Vermelha com a segurança e o bem-estar das famílias romeiras. Entre a fé e a multidão, as pequenas pulseiras tornam-se grandes aliadas na missão de garantir que toda criança chegue em segurança à sua casa.