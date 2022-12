Voluntários promovem ações solidárias e ajudam famílias a ter um Natal mais digno em Belém

Com a chegada do mês de dezembro, o espírito natalino tende a contagiar as pessoas a promover ações solidárias àquelas que encontram-se em situação de vulnerabilidade social. O ato pode ser feito individualmente ou em grupos, por meio de doações a instituições filantrópicas, como asilos, creches e abrigos, ou indo até as ruas e praticando gestos concretos de esperança a quem dorme sem um teto. Pensando nisso, o projeto Liga do Bem realizou, na última quinta-feira (22), uma ceia de Natal para cidadãos em situação de rua, na praça Batista Campos, em Belém.

Há seis anos, o projeto Liga do Bem, da Igreja Adventista, do bairro do Marco, realiza essas atividades, não apenas no Natal, com distribuição de alimentos, cobertores, roupas, brinquedos para as crianças e produtos de higiene, como também ocorreu, mesmo debaixo de chuva, durante a última ação solidária na praça Batista Campos. Flávio de Sousa, 33 anos, coordenador da iniciativa, explica que tudo começou com um pequeno grupo que se reunia às sextas-feiras e trazia comida para os encontros.

A Liga do Bem iniciou de fato quando, ao perceber que alguns alimentos haviam sobrado em um dos encontros , o coordenador teve a ideia de fazer a partilha dos mantimentos, com ajuda de 200 voluntários, para pessoas em situação de rua na capital paraense. Nas primeiras ações, o grupo atendeu homens, mulheres, crianças e idosos que encontravam-se no bairro de São Brás e em trechos da avenida Presidente Vargas.

“O objetivo do projeto é alimentar nossos irmãos que moram em situação de rua, mas não somente isso. A cada quinta-feira, nós levamos alimentos para eles, levamos cobertor, roupas, ajudamos pessoas necessitadas que vem de outro estado para tentar a vida aqui em Belém, mas não conseguem e querem voltar à sua cidade e origem. A gente ajuda eles, comprando passagem e entrando em contato com a igreja desse local para saber a realidade de lá, assim nós ajudamos”, disse Flávio.

Para ele, a Liga do Bem tem sido relevante de alguma forma para a sociedade. “A gente ajuda basicamente sem nada em troca. Tem abrigos que a gente ajuda, como abrigo de idosos. a mesma ceia que fizemos aqui, fizemos no Curuçambá, em uma comunidade agrícola bem humilde. Levamos cestas básicas e brinquedos. É muito bom ver a alegria nos olhos deles, ver a esperança de que vem dias melhores, que a gente realmente se importa com eles, e o nosso objetivo é continuar por muito anos”, afirmou.