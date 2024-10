Voluntárias realizam 'Tarde Alegre' para arrecadar doações à Fazenda da Esperança, em Belém

Um grupo de voluntárias, conhecido como Amigas da Esperança, organiza um bingo beneficente para angariar fundos para a Fazenda da Esperança - uma iniciativa filantrópica, ligada à Igreja Católica, que oferece suporte para pessoas com problemas com álcool e drogas, em Mosqueiro. O evento, batizado de Tarde Alegre, será realizado na próxima quarta-feira, 6 de novembro, às 16h, na Casa de Plácido, na rua da Basílica, bairro de Nazaré, em Belém.

De acordo com informações do responsável técnico pela Fazenda da Esperança, em Mosqueiro, Luciano Figueiredo, as Amigas da Esperança realizam dois eventos, anualmente, buscando recursos para a ajudar a realização da obra humanitária em Mosqueiro. Neste caso, elas realizam um bingo beneficente a partir do qual os participantes poderão ganhar brindes, entre eles, eletrodomésticos como micro-ondas, televisão e outros produtos, como bicicletas.

"Na Tarde Alegre elas promovem brindes, prêmios e fazem um bingo. Elas se reúnem e tudo que é arrecadado é destinado à Fazenda. O evento é aberto ao público. Qualquer pessoa pode participar. Não temos uma meta de arrecadação - toda ajuda é bem-vinda", diz Luciano.

VEJA MAIS

Luciano conta que o dinheiro arrecadado neste evento deve ajudar na reforma de sete moradias na Fazenda da Esperança, local onde vivem, hoje, cerca de 100 pessoas. "Nós levamos um estilo de vida baseado no tripé 'trabalho, convivência e espiritualidade'. Nós apresentamos esse estilo de vida para as pessoas e, a partir disso, temos o maior índice do Brasil em recuperação dessas pessoas, de suas feridas da alma", comenta Luciano.

Para participar da Tarde Alegre basta adquirir um bilhete do bingo beneficente à venda na secretaria da Fazenda da Esperança, localizada na Arquidiocese de Belém, ou entrar em contato pelo número (91) 98401-9632.

Serviço

Tarde Alegre - bingo beneficente para a Fazenda da Esperança

Data: 6/11

Hora: 16h

Local: Casa de Plácido, na rua da Basílica, bairro de Nazaré

Bilhetes à venda: Av. Gov. José Malcher, 915, bairro de Nazaré -Belém / (91) 98401-9632