Empresárias promovem mais uma edição da 'Tarde Alegre' para arrecadar fundos à Fazenda da Esperança

O grupo Amigas da Esperança proporcionou mais uma edição da "Tarde Alegre", na tarde desta segunda-feira (27), na Casa de Plácido, com objetivo de arrecadar fundos para doar à Fazenda da Esperança, comunidade terapêutica que acolhe pessoas com dependência química. Hoje, a fazenda atende 95 pessoas e recebe ajuda de 12 famílias.

A Tarde Alegre já acontece há sete anos e o grupo promove a ação solidária sempre duas vezes ao ano como forma de arrecadar dinheiro à Fazenda da Esperança. Luciano de Figueiredo Simão, responsável técnico e operacional da Fazenda da Esperança, conta que a contribuição é fundamental para manter o projeto, uma vez que a comunidade terapêutica vem passando por algumas dificuldades, em decorrência de um corte de verba por parte do governo federal.

"Hoje a fazenda passa por um dos momentos mais difíceis, pois desde o mês de dezembro do ano passado teve um corte por parte do governo federal, que foi significativo para abalar nosso orçamento", destaca Luciano.

Luciano acrescenta ainda que o objetivo para o futuro é que a fazenda consiga fazer o auto sustento por meio das atividades que desenvolve no espaço, mas o desejo ainda não foi possível alcançar, por isso, ainda dependem de doações.

"Nós temos vários projetos no nosso espaço, mas ainda não conseguimos nos manter sozinhos, mas esse é o nosso objetivo. Hoje a fazenda acolhe 95 pessoas e o nosso gasto mensal é em torno de cem mil reais", acrescenta Luciano.

Durante a programação da Tarde Alegre são realizados bingos, sorteios, vendas de ingressos e entre outras ações.

Naiá Guerra, faz parte do grupo de mulheres Amigas da Esperança e diz que começou com a iniciativa há sete anos com trabalhos voluntários e com o propósito de contribuir para que as ações da Fazenda da Esperança sejam executadas.

"Nós realizamos esse momento duas vezes ao ano, sendo um a cada semestre. E nós começamos com essa ação há sete anos e percebemos que a cada ano a gente vem aprimorando e recebendo mais ajuda, pois as pessoas são sensíveis às causas da fazenda", pontua Naiá.

Em todo o Brasil, a fazenda tem 170 unidades e também está presente em 23 países. A Comunidade Terapêutica e Centro de Tratamentos – é um modelo residencial de tratamento da dependência química de drogas ou substâncias psicoativas (SPA) que utiliza como método a experiência de vida e de convivência em uma cultura saudável.

Doe para a Fazenda da Esperança:

Transferência bancária

Obra Social Nossa Senhora da Glória Fazenda da Esperança Nossa Senhora de Nazaré

Banco do Brasil

Conta Corrente: 24060-5

Agência: 4451-2

PIX (CNPJ): 48.555.775/0097-00