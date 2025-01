Volta às aulas: peso da mochila pode causar problemas de coluna; veja os cuidados

Os pais precisam ter muito cuidado na hora de organizar a mochila escolar de seus filhos. Essa precaução é importante para evitar problemas de saúde nos pequeninos. Presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) Pará, Dante Giubilei, médico ortopedista de Belém, disse que, quando se trata da escolha de mochilas para crianças e adolescentes, especialmente do ponto de vista ortopédico, é fundamental considerar aspectos que garantam a saúde e o bem-estar da coluna em desenvolvimento.

Ele falou sobre o tipo de mochila ideal para cada idade. Para crianças pequenas (até 6 anos), as mochilas devem ser leves, com alças almofadadas e ajustáveis. Tamanho proporcional ao corpo da criança, cobrindo no máximo a metade das costas. Para crianças em idade escolar (7 a 12 anos), mochilas com compartimentos para distribuir o peso uniformemente. Alças acolchoadas e, preferencialmente, um cinto de fixação na cintura. Já para adolescentes (13 anos em diante), mochilas com suporte dorsal reforçado. Opção para mochilas com alças de peito e cintura é recomendada para melhor distribuição do peso.

Ainda segundo o médico ortopedista Dante Giubilei, a mochila não deve exceder 10-15% do peso corporal da criança. “Por exemplo: uma criança de 30 kg deveria carregar no máximo entre 3 a 4,5 kg”, disse. O peso, explicou, pode ser calculado multiplicando o peso corporal da criança por 0,10 a 0,15 para encontrar o peso máximo recomendado da mochila. Ele explicou que mochilas acima do peso ideal podem causar dores musculares - tensão nos músculos do pescoço, ombros e costas.

Mais: postura inadequada, que pode levar a inclinações para frente, causando má postura; problemas de coluna: potencial risco de desenvolvimento de escoliose postural ou aumento da lordose/cifose; e cansaço exacerbado, pois reduz a energia e a capacidade de concentração na escola. O dr. Dante Giubilei também comentou sobre as vantagens das mochilas com rodinhas. Elas reduzem o esforço de carregar o peso nas costas e ideais para terrenos planos e longas distâncias. Mas as desvantagens são as seguintes: podem ser difíceis de manejar em escadas ou terrenos irregulares e podem levar à má postura se não forem de altura ajustável.

O dr. Dante Giubilei citou, ainda, os problemas de saúde causados por mochilas inadequadas. Desalinhamento postural: uso prolongado e inadequado pode levar a problemas de alinhamento da coluna; tendinites: uso excessivo pode causar inflamação dos tendões, especialmente nos ombros; lesões lombares: a carga inadequada e mal distribuída pode ocasionar dor lombar; problemas circulatórios: alças muito apertadas podem comprometer a circulação sanguínea.

“A escolha da mochila adequada e o cuidado com o peso carregado são essenciais para prevenir problemas de saúde na coluna das crianças. Pais e educadores devem estar atentos a essas recomendações para garantir que as crianças mantenham uma postura saudável e evitem complicações futuras”, disse.

Advogada adota cuidados com mochila da filha de 7 anos

Essa preocupação faz parte da rotina da advogada Heloisy Damasceno, de 31 anos. Ela é mãe de Maria Luisa Damasceno, de 7 anos, que estuda o 2º ano do fundamental. Heloisy contou que sua filha já sentiu dores ou outros impactos por conta do peso da mochila. “Por inúmeras vezes, ela já reclamou”, disse. Por isso, a mãe adota certos cuidados. “O essencial é comprar uma mochila de boa qualidade, pois acredito que é um investimento. Tanto pela durabilidade quanto pela funcionalidade”, afirmou.

Segundo Heloisy, mochilas maiores com suportes e rodas 360º facilitam bastante, pois distribuem bem o peso do material escolar - levando em consideração que quanto mais avançam de série, mais livros, cadernos e acessórios eles têm que levar. “Por esse motivo, é algo que eu não economizo e faço questão de comprar em lugares de confiança”, disse.

A advogada também contou que não procura orientações de ortopedista para ajudar a montar a mochila de forma saudável. “Mas procuro sempre dicas e orientações na hora da compra”, disse. Ela também citou quais itens não podem faltar na mochila de sua filha. “Divisórias, rodas 360º, material reforçado e alças grossas”, explicou.

