Mochilas escolares: confira dicas para não sofrer com o excesso de peso

Volta às aulas e o velho desafio para estudantes e pais de alunos vem à tona: mochilas com excesso de peso. Diante da situação, muita gente se pergunta o que fazer? E é aí que entra a palavra de um (a) especialista da área da saúde. Em Belém, o médico ortopedista e especialista em cirurgia de coluna João Carlos Rufino orienta que não se deve carregar uma mochila pesada para a escola e traz algumas medidas para auxiliar tanto estudantes como familiares, neste começo de segundo semestre letivo.

Mochilas pesadas vão provocar lesões tanto nas estruturas da coluna, podendo causar dor e alguma degeneração precoce, e lesões posturais, ou seja, isso vai alterar a postura do estudante, em que pode ficar com o tronco mais inclinado para a frente ou mais inclinado para trás. Esse excesso de peso pode também provocar o desnivelamento na relação das alturas dos ombros e do tronco. Deve-se ter atenção para os desvios posturais e com as dores que esse excesso de peso provoca.

Peso

“O peso máximo adequado para a mochila é 10% do peso corporal, ou seja, uma criança que pesa 30 quilos deve carregar na mochila o peso máximo de 3 quilos; no caso de um adolescente que pesa 60 quilos, o máximo de peso que ele deve levar na mochila são 6 quilos”, observa João Rufino.

Médico João Rufino: excesso de peso na mochila provoca danos ao corpo, em especial à coluna (Foto: Divuigação / Acervo Pessoal)

Mas como identificar o peso exato para a mochila? O ortopedista frisa que nesse caso vale o bom senso. No momento de se arrumar o material escolar na mochila, deve-se verificar se ficou pesado. Se ficou, é um indicativo de excesso de peso, e, portanto, não é recomendável carregar tudo isso de peso.

“Tem que haver um equilíbrio entre o que é deixado na escola e, na saída do estudante (ida à escola), levar somente o material realmente necessário para a sua utilização no dia”, pontua o ortopedista.

O excesso de peso na mochila atinge a coluna e provoca sobrecarga nos pés. Há estudos indicando que esse excesso de peso na coluna vem a provocar dores na fase adulta da pessoa. “Então, não é prejudicial somente na infância, há dores que vão aparecer na fase adulta”, acrescenta o médico.

Um aspecto importante da saúde com relação às mochilas escolares é que a pessoa deve colocá-la usando as duas alças acolchoadas, de preferência, no tamanho adequado, “para que o estudante não carregue só de um lado (com apenas um dos ombros), a fim de evitar complicações”.

Como em geral a criança tem de levar material escolar, entre livros e cadernos, para a escola, é preferível que se use mochila com rodinhas. Pais ou responsáveis também podem transportar parte desse material escolar.

Na postura correta com relação à mochila, o final dela passa no final da coluna lombar. Excesso de peso nas mochilas, na infância e adolescência, ocasiona 70% dos problemas de coluna na fase adulta, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Atenção

O metalúrgico aposentado Antônio Ferreira costuma levar as netas Bianca Caroliny, de 9 anos, e Maria Emanuelly, de 5 anos, à escola todos os dias. Ele procura ser atencioso com relação ao peso das mochilas das crianças, a fim de evitar complicações para as duas familiares.

“Eu fico atento para as mochilas delas não ficarem muito pesadas. A menor usa mochila com rodinhas e a outra, a maior, usa a tradicional nas costas e na frente do corpo. Eu tenho um neto de 17 anos que sofreu problema de coluna por culpa das mochilas com livros nas costas", destaca Antônio. Ele observa que levar a quantidade de material usado nas escolas é um desafio para os pais e filhos.

Bianca conta que coloca um livro, dois cadernos, uma pasta e outros itens na mochila. “A mochila fica pesada na sexta-feira”, declara a menina, para quem “levar mochila pesada doi”.

Confira as dicas para não ser penalizado com excesso de peso na mochila escolar:

- Ao colocar o material escolar na mochila, se ela ficar pesada é sinal de que há excesso de peso

- Só levar de casa o material escolar necessário para aquele dia de aula

- O peso máximo adequado para a mochila é 10% do peso corporal

- Usar mochila com rodinhas para não sobrecarregar as crianças

- Mochila deve ser usada no tamanho adequado, com as duas alças nos ombros, observando-se que o final dela passa no final da coluna lombar